Arvo è tornato in libertà nei boschi della Sila. Dopo circa una settimana di ricovero l’esemplare di lupo appenninico soccorso da due automobilisti, Mara Carchidi e Giuseppe Guzzo, sulla statale 107 “Silana-Crotonese” nei pressi del bivio per San Pietro in Guarano ha lasciato la clinica veterinaria di Cosenza dove è stato curato.

Il lupo ora sta bene e questa mattina è stato riportato in una gabbia tra i boschi della Sila scortato dai carabinieri forestali. Dopo un primo momento di titubanza, Arvo ha lasciato la gabbia ed è tornato a correre nel suo ambiente naturale con uno speciale collare che ne monitorerà gli spostamenti.