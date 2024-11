Giornata di sole e mare in Calabria. Dopo un avvio di stagione incerto, l'estate esplode in tutta la sua bellezza consentendo agli amanti del mare di trascorrere in pieno relax il weekend. Spettacolo nello spettacolo per alcuni bagnanti, la danza dei delfini al largo di Cetraro, lungo il litorale cosentino. Il filmato, postato sulla pagina social Cosenza 2.0 immortala un branco di cetacei “impegnati” in un gioco di tuffi e salti tra le onde (il video realizzato da Lino Raimondo).

Uno scenario suggestivo per i fortunati che hanno potuto assistere all’incontro ravvicinato. Non si tratta di casi isolati. I delfini, mammiferi dal forte spirito sociale, molto spesso hanno dimostrato di non temere la presenza dell’uomo. Diversi avvistamenti sono stati registrati in più zone della Calabria. Tra questi, le acrobazie nelle acque vibonesi, nel comprensorio di Pizzo. G.d'a.



