Diverse società sportive si sono fronteggiate al centro tecnico federale. L’iniziativa è stata voluta dall’associazione “Gli angeli del sorriso”, fondata in ricordo dei due piccoli di 12 e 9 anni strappati alla vita troppo presto

Al centro tecnico federale di Catanzaro, domenica scorsa, si è svolto il primo memorial intitolato in ricordo di Giorgia e Mattia, i due piccoli scomparsi a Taverna lo scorso novembre. All’arrivo delle squadre, l’accoglienza è stata calorosa da parte di tutto il pubblico presente che ha riempito la tribuna.

Le varie società hanno dato vita ad una sana competizione tra bambini all’insegna del divertimento e del ricordo. Hanno partecipato la Polisportiva Lamezia, Promosport Taverna, Soccer Academy Mattia Scumaci, Pantere nere, Asd Sersale 1975, Us Catanzaro 1929, Asd Catanzaro Lido, Asd Ortolino Reddevils di Botricello, Asd Marcellinara e Asd Massimo Palanca di Catanzaro.

Una magnifica giornata di sport all’insegna del ricordo di due bambini strappatti alla vita troppo presto, ma che hanno lasciato un segno indelebile nella comunità tavernese.

«Giornate come questa rappresentano totalmente lo spirito dei bambini; il sano divertimento, il sano agonismo hanno caratterizzato questa splendida giornata. Giorgia e Mattia rivivono negli occhi di questi bambini ogni giorno nelle scuole, al parco, ovunque» ha dichiarato Agostino Grande, presidente dell’associazione “Gli angeli del sorriso”, promotore del memorial.

«Sono bambini, ma hanno saputo sottolineare l’importanza del ricordo. Hanno voluto, con le loro performances, gridare a tutti che Giorgia e Mattia non verranno dimenticati. Ringrazio il presidente del comitato regionale LND Calabria, Saverio Mirarchi, per aver voluto con forza che il memorial si svolgesse al centro tecnico federale di Catanzaro, concedendoci l’utilizzo gratuito del campo sportivo; il sindaco di Taverna, Sebastiano Tarantino, che con la sua presenza ha voluto sottolineare la vicinanza dell’amministrazione comunale alle nostre famiglie e grazie per il contributo concesso; tutte le società che hanno partecipato, per aver dimostrato a tutti la loro sensibilità; tutti coloro i quali hanno collaborato con la nostra associazione, “Gli Angeli del Sorriso”, alla realizzazione del memorial: associazione Valle dell’Alli, Punto Coop di Giovanna LaFace di Taverna, la Polisportiva Pino Donato di Taverna, la Soccer Academy Mattia Scumaci di Taverna e, permettetemi di ringraziare tutti i genitori che hanno accompagnato i loro figli e li hanno assistiti durante la manifestazione e a tutti i nostri volontari, presenti fin dalle prime ore del mattino a spendersi per la buona riuscita del memorial».