Restaurata a Cittanova l’antica e monumentale statua lignea della Madonna del Carmelo. È un'opera di grande valore, attribuita dagli storici dell'arte al celebre scultore tardo settecentesco Domenico De Lorenzo di Garopoli. La stessa è stata, in seguito, decorata ed impreziosita dall'intervento di un altro importante scultore ed artista ottocentesco Francesco Biangardi che a Cittanova ha vissuto ed ha realizzato le pregevoli statue dei "Misteri".

L'intervento - riferisce la diocesi - è iniziato per volontà del parroco, don Letterio Festa ed è stato eseguito da Giuseppe Mantella, restauratore di fama internazionale, ed è stato effettuato sotto la guida di Paolo Martino, direttore dell'Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici e di Maria Cristina Schiavone della Soprintendenza delle Belle Arti di Reggio Calabria.

«La parrocchia, in stretta sintonia con l'Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici, ha da tempo avviato una ben progettata e scandita campagna di restauro con lo scopo di rendere sempre più fruibili e valorizzati i suoi numerosi beni - ha affermato don Letterio Festa - con la volontà di offrire un prezioso contributo non solo ai fedeli ma all'intero territorio». A finanziare l'opera è stato il Comitato Festa "Maria SS. del Carmelo" di Cittanova. La devozione verso Maria SS. del Monte Carmelo è il culto mariano più antico di Casalnuovo-Cittanova, fin dal XVII secolo. Il Catasto onciario del 1742 attesta la devozione dei fedeli che in onore della Vergine stabilivano legati ed effettuavano cospicue donazioni.