Si stanno vivendo momenti di forte apprensione a Comparni, frazione di Mileto, per le sorti di Cinzia Messina, 42enne sposa e madre di famiglia scomparsa nella serata di ieri nel nulla, facendo perdere le proprie tracce.

Nelle scorse ore l'accorato e disperato appello su facebook della giovane figlia Francesca Lobriglio: «Se qualcuno ha visto mia mamma mi contatti per favore. Scomparsa ieri verso le 17.30-18 presso Comparni. Girate per favore. Mi manchi mamma». Trascorse le 24 ore, il marito e i tre figli, due maschi e una femmina, hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Mileto e si è attivato il dispositivo della Prefettura di Vibo Valentia.

La donna, da quel che si apprende, da un po' di tempo soffriva di problemi di ansia. Come ovvio, con il passare delle ore aumenta la preoccupazione per le sorti della donna. La speranza, a questo punto, è che al più presto venga ritrovata e ritorni sana e salva tra le braccia dei propri cari, del marito Giuseppe e dei figli Francesca, Santino e Andrea.