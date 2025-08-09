I sanitari prestano servizio nelle strutture sanitarie dove le vittime Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto si sono rivolte prima del tragico decesso. Sono in tutto cinque le persone sulle quali la Procura di Paola ha disposto accertamenti. Martedì le autopsie

La Procura di Paola ha iscritto nel registro degli indagati due medici nell'ambito delle indagini per la morte per intossicazione da botulino di Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto. I medici sono in servizio nelle strutture sanitarie dove di Sarno e D'Acunto si sono rivolti prima del decesso.

L'iscrizione nel registro degli indagati, secondo quanto si apprende, è un atto dovuto proprio in vista delle autopsie che saranno eseguite martedì.

I due fronti delle indagini

Sul versante investigativo sono sostanzialmente due i fronti aperti. Da un lato pare ormai cristallizzata la ricostruzione relativa al food truck come origine delle intossicazioni da botulino, con gli accertamenti che si sono concentrati sulle modalità di somministrazione dell'alimento e non tanto sul prodotto in sé. Per mercoledì, inoltre, sono attesi altri elementi dagli esami che saranno effettuati dall'istituto superiore di sanità.

Sull'altro fronte le indagini hanno avuto una accelerazione proprio in vista delle autopsie delle due vittime. La procura di Paola ha indagato due medici delle strutture sanitarie del cosentino a cui Luigi di Sarno che Tamara D'Acunto si sono rivolti prima del decesso. L'iscrizione nel registro degli indagati, viene fatto notare in ambito investigativo, sarebbe un atto dovuto per consentire ai due medici di nominare i propri consulenti in vista delle autopsie. L'ipotesi è quella che i pazienti non abbiano ricevuto dai medici una diagnosi tempestiva. Su questo aspetto saranno fondamentali le verifiche sulle cartelle cliniche.



Gli altri indagati

Nell'inchiesta, affidata al sostituto procuratore Maria Porcelli, sono indagate anche altre tre persone, con le ipotesi di reato, a vario titolo, di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Naturalmente le ipotesi accusatorie sono solo all'inizio e dovranno tenere conto delle verifiche tecniche e scientifiche portate avanti dai carabinieri del Nas e dell'Asp di Cosenza con esami microbiologici.



Dopo i casi di intossicazione da botulino registrati in Calabria e Sardegna, arrivano le indicazioni del presidente della Società italiana d'igiene (SItI), Enrico Di Rosa. Nel consumo "stare attenti che non ci siano fenomeni che mettono in allarme, come la presenza di gas nel contenitore, o la deformazione del tappo". In questi casi non bisogna "neanche assaggiare il prodotto e buttare la confezione perchè la tossina botulinica è potentissima, ne basta anche una quantità minima per causare danni gravi, come stiamo vedendo".