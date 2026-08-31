Il Teatro comunale “Vincenzo Scaramuzza” ospita l’iniziativa di Psiko Ambiente Regeneration-Par dedicata al baratto di moda e cultura. Un evento aperto ai cittadini per promuovere riuso, sostenibilità e consumo consapevole attraverso lo scambio di abiti e libri

Dare una seconda vita agli abiti dimenticati nell’armadio e ai libri già letti, trasformando il gesto del “buttare” in un’opportunità di condivisione, risparmio e sostenibilità ambientale. È questo l’obiettivo dello Swap Party evento dedicato al baratto di moda e cultura organizzato da Psiko Ambiente Regeneration- Par, in programma sabato 5 settembre 2026, dalle 17:00 alle 22:00, presso il Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza” (Via Ercole Scalfaro, Crotone), con il patrocinio del Comune di Crotone.

Lo Swap Party «è un'iniziativa – spiegano i promotori - che contribuisce concretamente a ridurre l'impatto ambientale dell'industria della moda, uno dei settori più inquinanti al mondo. Ogni anno il mondo produce 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, l'equivalente di un camion di vestiti smaltiti in discarica ogni secondo».

Attraverso questo evento, gli organizzatori «vogliono promuovere una maggiore consapevolezza sull'impatto delle nostre scelte quotidiane e dimostrare come il riuso possa diventare un'azione semplice ma efficace per costruire un futuro più sostenibile. In quest'ottica, lo Swap Party propone un modello alternativo, replicabile e concretamente attuabile: rinnovare il proprio guardaroba e la propria libreria personale senza effettuare nuovi acquisti ma attraverso lo scambio diretto e consapevole scegliendo accuratamente cosa portare a casa».

Al centro dell’evento ci saranno i cittadini protagonisti: «chiunque – spiegano nella presentazione dell’evento i promotori - potrà portare capi di abbigliamento in ottime condizioni (puliti, integri e pronti all’uso) e libri che non si utilizzano più, per scambiarli con quelli portati da altri partecipanti. L’idea è semplice ma rivoluzionaria: creare uno spazio di incontro dove l’oggetto smette di essere un rifiuto e diventa una risorsa per qualcun altro».