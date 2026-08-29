Il 48enne ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato portato in ospedale nella serata di venerdì 28 agosto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del ricovero

Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto in un ospedale di Cuba. L’ex esponente del Movimento 5 Stelle, secondo le informazioni riportate dal Corriere della Sera, sarebbe arrivato nella struttura sanitaria in condizioni gravi.

Di Battista ha compiuto 48 anni lo scorso 4 agosto. La sua esperienza parlamentare è iniziata nel 2013, quando è stato eletto alla Camera dei deputati tra le fila del Movimento 5 Stelle, incarico che ha ricoperto fino al 2018.

Al termine della legislatura aveva deciso di non presentare nuovamente la propria candidatura alle elezioni politiche. Una scelta che non ha però segnato il suo addio alla politica: negli anni successivi ha continuato a intervenire nel dibattito pubblico e a esprimere le proprie posizioni, mantenendo una linea autonoma rispetto alla leadership di Giuseppe Conte e all'attuale indirizzo del Movimento 5 Stelle.

«La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione», si legge in una nota del partito M5s.