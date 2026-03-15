Nella giornata di lunedì 16 marzo 2026, la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Associazione Soroptimist Club di Crotone, inaugurerà la stanza per le audizioni protette “Una stanza tutta per sé”, uno spazio dedicato all’ascolto e alla protezione delle donne vittime di violenza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un ambiente riservato, sicuro e rispettoso, pensato per accogliere le donne che trovano il coraggio di denunciare e raccontare la propria esperienza, garantendo condizioni adeguate di ascolto e tutela durante momenti particolarmente delicati.

Il programma della giornata prevede, in apertura, una tavola rotonda che si terrà presso la Lega Navale di Crotone, alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, del vice capo della Polizia – prefetto Raffaele Grassi, del questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, del prefetto di Crotone, Franca Ferraro, del procuratore della Repubblica, Domenico Guarascio, del vescovo Alberto Torriani e del presidente del Soroptimist Club di Crotone, Maria Lucia Cosentino.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati i temi della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, nonché l’importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà associative del territorio nel garantire supporto e protezione alle vittime.

Alle ore 12.00 è prevista l’inaugurazione della stanza “Una stanza tutta per sé”, sita in Via Miscello da Ripe, con il taglio del nastro e la benedizione dei locali.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della rete di tutela e sostegno alle donne vittime di violenza, confermando l’impegno congiunto delle istituzioni e della società civile nel promuovere una cultura del rispetto e della legalità.