In uno scenario estremamente suggestivo, con un tramonto mozzafiato, si è svolta la presentazione del libro "La sciabolata dell'imprenditore" di Roberto Gallo per iniziativa di LaC News24.

L’incontro, aperto al pubblico, è stato moderato dalla giornalista di LaC Francesca Lagoteta.

Con questo volume, Roberto Gallo, intende descriverci il suo impegno nell'imprenditoria. Le difficoltà, le soddisfazioni di fare impresa, soprattutto in una terra difficile come la Calabria.

Nel 2018 Gallo ha deciso di dare vita a un progetto ambizioso, sfidando le difficoltà del settore e puntando sulla qualità e sull’esperienza offerta. Grazie alla sua visione, nasce il Riva Restaurant & Lounge Bar a Falerna Marina, ad oggi punta di diamante del panorama ristorativo calabrese. E non solo, perché il Riva è un modello di accoglienza, di qualità, di offerta elevata, in una terra che ha un forte bisogno di eccellenze.

Alla presenza del direttore di rete Franco Cilurzo, del direttore dell'informazione di LaC, Franco Laratta e di molti conduttori e giornalisti della rete, Gallo ha raccontato il suo progetto, dalla nascita dell'idea, allo sviluppo di una realtà unica e di grandissimo successo.

La sciabolata dell’imprenditore, racconta un’esperienza di successo made in Calabria. Un'impresa che va sempre più in alto, con progetti futuri di grande ambizione e di grandissimo valore.

L’idea imprenditoriale di Gallo ha saputo distinguersi, non solo per la qualità del cibo e del servizio, ma anche per l’attenzione ai dettagli e la capacità di innovare costantemente.

Tra gli elementi innovativi, nonché elemento distintivo del Riva vi è l’arte del sabrage. Nei primi tempi della sua attività di business, Gallo usava festeggiare ogni traguardo raggiungo con fatica, insieme al suo team, praticando l’antica arte del sabrage, l’apertura della bottiglia di champagne mediante utilizzo della sciabola.

Una serata bellissima lungo il mare di Falerna, in una cornice spettacolare in cui si sono trovati tanti imprenditori, amanti del mare e della Calabria più bella, e quanti attorno al Riva hanno visto rinascere le speranze di una terra che può puntare all’eccellenza nell’ospitalità e nella cucina. La serata è stata l’occasione per parlare della Calabria e delle sue grandi potenzialità, terra di mare e di montagne, terra di straordinarie bellezze paesaggistiche da valorizzare. Terra di un grande passato ma soprattutto terra che guarda al futuro.