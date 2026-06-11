Il Comune ha ottenuto i fondi nell'ambito della programmazione comunitaria europea e del progetto scuola e competenze. Saranno impiegati per gli asili nido: «Al lavoro per offrire i servizi migliori»

«Oggi è una bellissima notizia per il Comune di Gioia Tauro, perché nell'ambito della programmazione comunitaria europea e del progetto scuola e competenze 2021 -2027 siamo risultati beneficiari di un finanziamento di 288 mila euro per l'acquisto di arredi scolastici innovativi».

Ad annunciarlo con orgoglio, il sindaco della città del Porto, Simona Scarcella. Si tratta di un progetto realizzato insieme ad altri due Comuni: Cittanova e Varapodio. Gioia Tauro è il Comune capofila.

«Ringrazio i sindaci sempre pronti a collaborare insieme a noi, con questi importanti fondi riusciremo a comprare degli arredi scolastici digitali, moderni, nuovi, soprattutto per gli asili nido che stiamo realizzando – ha affermato Simona Scarcella -. 54 posti per l'asilo nido San Filippo Neri, e 30 posti per l'asilo nido che abbiamo intitolato alla memoria del piccolo Nico e che si chiamerà “La casa di Nico”».

Il sindaco, infine, sottolinea: « Il Comune di Gioia Tauro non resta indietro e stiamo lavorando tutti i giorni incessantemente per dare alle mamme e ai bambini i servizi migliori che ci possano essere. Continuiamo sempre così, con fiducia per dare alla nostra città il meglio che merita. Una Gioia Tauro nuova, diversa, a misura di bambino, che mette da parte il passato fatto di degrado e sorrida ad un futuro felice e degno dei cittadini di questa bellissima città».

Il progetto prevede complessivamente 124 posti distribuiti tra nuovi poli nei tre Comuni: Gioia Tauro, Varapodio e Cittanova.

Soddisfazione per l'assessore alla cultura del Comune di Gioia Tauro, Domenica Speranza: «Questo riconoscimento è il risultato di un lavoro lungo, serio, appassionato: ore di studio, di ricerca, di approfondimento normativo e pedagogico per costruire un progetto davvero all’avanguardia, capace di rispondere con precisione e qualità alle richieste del bando. Ci siamo dedicati a questo progetto senza risparmiarci, con la consapevolezza che ogni dettaglio contasse. L’ottenimento del fondo è esattamente il riconoscimento che cercavamo: la conferma che il lavoro giusto, fatto bene e con dedizione, porta i risultati che merita.

Ringrazio i Comuni partner di Cittanova e Varapodio, con i quali condividiamo questa bella vittoria, e guardo già avanti: ora dobbiamo onorare questo finanziamento con la stessa cura con cui lo abbiamo conquistato, per offrire ai nostri bambini spazi educativi moderni, inclusivi e davvero pensati per loro».