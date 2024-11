Informazioni utili, aggiornamenti sui servizi, segnalazioni importanti da parte del comune? A Girifalco sarà ancora più semplice e veloce disporre delle comunicazioni che l'ente comunale intende condividere con i cittadini.



La compagine amministrativa guidata dal primo cittadino Pietrantonio Cristofaro, su iniziativa del vicesindaco con delega alla comunicazione Alessia Burdino in sinergia con l’assessore al bilancio Domenico Giampà, ha inteso attivare un servizio di messaggistica WhatsApp al fine di informare prontamente la cittadinanza in caso di necessità.



Per accedere e usufruire della possibilità offerta gratuitamente dal Comune, ogni cittadino interessato dovrà inviare un messaggio su WhatsApp scrivendo il proprio nome al numero 3773690154. In questo modo verrà inserito in uno specifico elenco e riceverà gli aggiornamenti e le informazioni utili da parte dell'amministrazione comunale.



Per il vicesindaco Burdino l'attivazione del servizio è un modo per integrare l’attività di comunicazione portata avanti dall’amministrazione comunale sin dal suo insediamento.

«Dopo i profili social Facebook e Instagram e il canale Telegram abbiamo pensato di raggiungere i cittadini con lo strumento di comunicazione più rapido e accessibile a tutti - ha aggiunto la promotrice del progetto -. L’idea è quella di informare costantemente i cittadini sui servizi e sulle attività promosse dall’amministrazione comunale».