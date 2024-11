Ristrutturato dal Comune con la collaborazione delle associazioni culturali della città

LAMEZIA TERME (CZ) - Questa sera alle 18.30 il sottosegretario ai Beni Culturali, Francesca Barracciu, inaugurerà il teatro comunale “Grandinetti”. Sarà presente il ministro per gli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta. Il teatro è stato ristrutturato dal Comune di Lamezia con il contributo delle associazioni culturali della città che hanno realizzato un cartellone di spettacoli gratuiti – dal 23 al 28 giugno - per celebrare l’evento. Il primo sarà in programma lunedì 23 giugno alle 21.15 con la rappresentazione "Santa Maria degli Angeli" a cura dell'associazione Gala. Martedì 24 giugno alle 21.15 è in programma l'esibizione di Egidio Ventura Trio in "Hommage a Michel Petrucciani". Sabato 28 giugno alle 21.15 si concluderà con l'istituto musicale “Tchaikovsky” in Lamezia Classica festival, concerto sinfonico con l'Orchestra filarmonica della Calabria.