Oggi la rassegna del dolce artigianale della provincia di Reggio Calabria raggiungerà il traguardo della XXII edizione. Ideata dalla Confartigianato e dall’Associazione Pasticcieri artigiani di Reggio Calabria, quest’anno la ricca manifestazione vedrà anche la presenza di altre associazioni prestigiose, in particolare Apga e Compait.

La manifestazione ha lo scopo di promuovere tutto il settore dolciario reggino, che rappresenta anche un valore economico aggiunto per la provincia di Reggio Calabria. Un settore che dà un contributo significativo in termini di occupazione e di Pil. Un settore in grande espansione, per le grandi capacità professionali che la pasticceria del territorio ha raggiunto in questi anni. La qualità elevata della produzione artigianale dolciaria, infatti, ha fatto conquistare alla pasticceria reggina un posto di rilievo nel panorama nazionale del comparto.

Oggi, oltre alla presentazione delle tradizionali vetrine, i pasticcieri si cimenteranno in un concorso per il panettone farcito con gelato e con l’utilizzo di ingredienti del territorio calabrese. Alla rassegna parteciperanno anche gli studenti degli istituti alberghieri della provincia di Reggio Calabria che si dedicheranno alla decorazione dei panettoni. «Una presenza importante, voluta dai pasticcieri, perché - si legge in una nota stampa di Confartigianato - le nuove generazioni rappresentano non solo il futuro della pasticceria ma anche quello della provincia di Reggio Calabria».