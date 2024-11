C'è sempre più bisogno di parlare di autismo, anche nell'alto Tirreno cosentino, e stavolta ad ospitare il dibattito sul tema ci ha pensato il Centro Donna Roberta Lanzino di Scalea, diretto da Wioletta Witek. Giovedì 14 novembre, psicologi, neuropsichiatri, logopedisti, pediatri, testimonianze e associazioni si sono riuniti per confrontarsi e offrire supporto alle persone autistiche del territorio e delle loro famiglie. Era presente anche la vicesindaca della città, Annalisa Alfano, che ha portato i saluti istituzionali. Il dibattito è stato moderato dalla giornalista Nicoletta Toselli.

Lo spettro autistico

Gli scienziati di tutto il mondo sono ancora al lavoro per capire con assoluta certezza che cosa sia l'autismo e da che cosa sia causato. Nonostante gli enormi passi in avanti degli ultimi anni, al momento l'unica certezza è che l'autismo sia una condizione, un preciso funzionamento del cervello umano determinato da un insieme di componenti genetiche e ambientali. In alcuni casi, però, alla diagnosi di autismo (che non è una patologia) si affiancano le comorbidità, più o meno gravi, da cui dipende la qualità di vita della persona che ne è colpita, rendendone, a volte, difficile la gestione. In questi casi, quando le comorbidità sono gravi, i pazienti e le loro famiglie hanno necessità di supporto costante, ma a causa dell'alto numero di richieste, sempre crescente, spesso l'assistenza della sanità pubblica diventa un miraggio.

