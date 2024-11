In molti provengono dall'estero, persino dagli Stati Uniti e dal Giappone. Erano in molti a godersi il sole sulla spiaggia, complici le temperature gradevoli. Sul versante ionico, anche Soverato inizia a riempirsi

A Tropea è già estate. Molte le persone che hanno approfittato del caldo per riversarsi in spiaggia e fare il bagno in un mare dalla temperatura gradevole. La presenza di turisti nella nota località tirrenica è già consistente. Buona parte arriva dall'estero, in particolare dal Nord e dal Sud America. Consistente anche il numero di turisti provenienti dal Centro Europa, oltre che dal Giappone.

Così, la Perla del Tirreno a metà aprile è già teatro di un via via di visitatori un po' da tutto il mondo. Direzione verso la quale l'amministrazione guidata dal sindaco Macrì lavorava da tempo.

Presenze turistiche consistenti anche a Soverato, nello Ionio catanzarese. Gli alberghi registrano già un buon numero di prenotazioni e la cittadina è pronta per affrontare una stagione estiva che si preannuncia sotto i migliori auspici.