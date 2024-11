La Sorical ha comunicato la rottura di una condotta a Cervicati. Sospesa l'erogazione idropotabile

Non c’è solo la siccità a rendere difficoltoso l’approvvigionamento idrico. La Sorical ha comunicato al comune di Cosenza la rottura rilevata su una condotta adduttrice dell’acquedotto Abatemarco, in località Marturano, nel comune di Cervicati. Per la riparazione si è resa necessario sospendere l'erogazione di acqua in città.





«Presumibilmente – scrive la Sorical - i lavori di riparazione della condotta in acciaio saranno ultimati nel tardo pomeriggio di oggi 26 giugno, con il conseguente ripristino della completa funzionalità dell'Acquedotto». Salvo intoppi dunque, nel corso della notte l’acqua dovrebbe tornare a scorrere regolarmente dai rubinetti.

Salvatore Bruno