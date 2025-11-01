La sospensione della fornitura idrica per lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta dell’acquedotto Simeri/Passante. Il sindaco Fiorita ha disposto lo stop delle attività didattiche
A causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta dell’acquedotto Simeri/Passante — nel tratto compreso tra l’impianto di sollevamento di Magisano e quello di potabilizzazione di Santa Domenica — la Sorical procederà alla sospensione programmata della fornitura idrica nella giornata di lunedì 3 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Per tale motivo, con ordinanza contingibile e urgente emanata dal sindaco Nicola Fiorita, è stata disposta la chiusura di diversi plessi scolastici cittadini.
La sospensione dell’erogazione dell’acqua interesserà le seguenti aree:
Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia; Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio, Quartiere Siano Chalet, via dei Tulipani, Quartiere Santo Janni, Quartiere Catanzaro Nord, da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani; Catanzaro centro, da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina; Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc;
Campagnella, Parco dei Principi; Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto.
Le scuole interessate
IC Mater Domini – IC Nord Est – Manzoni
Campanella IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia e primaria – Viale T. Campanella, 125
Giorgio Gaber IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia e primaria
Cavita IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia – Via Barlaam da Seminara
Dominianni IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia – Via Orti
M. De Lorenzo IC Mater Domini – Scuola primaria – Via Orti
A. Giglio – Scuola primaria – Via Gravina
Mater Domini – Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Lampasi”, Via A. Frangipane
Mater Domini – Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Lampasi”, Via Orti
Siano Nord – Scuola dell’infanzia – Via Ferdinandea, 6
Siano Nord – Scuola primaria – Via Regina Madre
Siano Sud – Scuola primaria – Via Ferdinandea
Siano – Scuola secondaria di primo grado – Via Ferdinandea
IC Patari – Rodari – Pascoli – Aldisio
Catanzaro Aldisio IC – Scuola dell’infanzia e primaria – Via De Gasperi, 4.
Catanzaro Laura D’Errico – Scuola primaria e dell’infanzia – Viale De Filippis
Catanzaro “G. Pascoli” – Scuola secondaria di primo grado – Via Mario Greco, 31
Rodari – Scuola dell’infanzia e primaria – Via Broussard, 3
Gagliardi – Scuola dell’infanzia – Via Carbonari (Stadio)
Gagliardi – Scuola primaria – Via Mottola D’Amato
G. Patari – Scuola secondaria di primo grado – Via Daniele, 17
Convitto Galluppi
Fontana Vecchia – Scuola materna – Via Fontana Vecchia
Catanzaro Carbone – Scuola materna – Corso Mazzini, 51
Piano Casa – Scuola materna – Via Mattia Preti
Galluppi – Scuola primaria – Corso Mazzini, 51
Maddalena – Scuola primaria – Corso Mazzini, 51
Piano Casa – Scuola primaria – Via U. Boccioni
Scuola secondaria di primo grado – Corso Mazzini, 51
IC CZ Sala – S. Maria Milani – Preti
Scuola dell’infanzia Santo Ianni – Contrada Santo Janni, 68
Scuola dell’infanzia Samà – Via D. M. Pistoia
Scuola dell’infanzia Campagnella – Via L. da Vinci
Scuola dell’infanzia Sant’Anna – Via Fiume Mesima
Scuola dell’infanzia Cava – Via Ancinale
Scuola primaria Cava – Via Ancinale
Scuola primaria Fiume Neto – Via Fiume Neto, 31
Scuola primaria Samà – Via Domenico Maricola Pistoia
Scuola primaria Campagnella – Via L. da Vinci
Scuola primaria Sant’Anna – Via Fiume Mesima
Scuola secondaria di primo grado – Traversa degli Angioini
Scuola dell’infanzia “Via XXVIII Ottobre” – Via Monsignor Apa
Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Mattia Preti” – Via S. Michele.
Scuola dell’infanzia “G. Pepe”
Convitto Nazionale “P. Galluppi” – Sede Liceo Classico
IIS “Siciliani – De Nobili”
IIS “V. Emanuele II – Chimirri”
IIS “Grimaldi – Pacioli – Petrucci – Ferraris – Maresca”, ad eccezione dei plessi Pacioli e Petrucci.
ITTS “E. Scalfaro”
Polo didattico carcerario “Ugo Caridi”
Polo didattico carcerario I.P.M.