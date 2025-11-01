A causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta dell’acquedotto Simeri/Passante — nel tratto compreso tra l’impianto di sollevamento di Magisano e quello di potabilizzazione di Santa Domenica — la Sorical procederà alla sospensione programmata della fornitura idrica nella giornata di lunedì 3 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Per tale motivo, con ordinanza contingibile e urgente emanata dal sindaco Nicola Fiorita, è stata disposta la chiusura di diversi plessi scolastici cittadini.

La sospensione dell’erogazione dell’acqua interesserà le seguenti aree:

Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia; Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio, Quartiere Siano Chalet, via dei Tulipani, Quartiere Santo Janni, Quartiere Catanzaro Nord, da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani; Catanzaro centro, da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina; Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc;

Campagnella, Parco dei Principi; Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto.

Le scuole interessate

IC Mater Domini – IC Nord Est – Manzoni

Campanella IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia e primaria – Viale T. Campanella, 125

Giorgio Gaber IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia e primaria

Cavita IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia – Via Barlaam da Seminara

Dominianni IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia – Via Orti

M. De Lorenzo IC Mater Domini – Scuola primaria – Via Orti

A. Giglio – Scuola primaria – Via Gravina

Mater Domini – Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Lampasi”, Via A. Frangipane

Mater Domini – Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Lampasi”, Via Orti

Siano Nord – Scuola dell’infanzia – Via Ferdinandea, 6

Siano Nord – Scuola primaria – Via Regina Madre

Siano Sud – Scuola primaria – Via Ferdinandea

Siano – Scuola secondaria di primo grado – Via Ferdinandea

IC Patari – Rodari – Pascoli – Aldisio

Catanzaro Aldisio IC – Scuola dell’infanzia e primaria – Via De Gasperi, 4.

Catanzaro Laura D’Errico – Scuola primaria e dell’infanzia – Viale De Filippis

Catanzaro “G. Pascoli” – Scuola secondaria di primo grado – Via Mario Greco, 31

Rodari – Scuola dell’infanzia e primaria – Via Broussard, 3

Gagliardi – Scuola dell’infanzia – Via Carbonari (Stadio)

Gagliardi – Scuola primaria – Via Mottola D’Amato

G. Patari – Scuola secondaria di primo grado – Via Daniele, 17

Convitto Galluppi

Fontana Vecchia – Scuola materna – Via Fontana Vecchia

Catanzaro Carbone – Scuola materna – Corso Mazzini, 51

Piano Casa – Scuola materna – Via Mattia Preti

Galluppi – Scuola primaria – Corso Mazzini, 51

Maddalena – Scuola primaria – Corso Mazzini, 51

Piano Casa – Scuola primaria – Via U. Boccioni

Scuola secondaria di primo grado – Corso Mazzini, 51

IC CZ Sala – S. Maria Milani – Preti

Scuola dell’infanzia Santo Ianni – Contrada Santo Janni, 68

Scuola dell’infanzia Samà – Via D. M. Pistoia

Scuola dell’infanzia Campagnella – Via L. da Vinci

Scuola dell’infanzia Sant’Anna – Via Fiume Mesima

Scuola dell’infanzia Cava – Via Ancinale

Scuola primaria Cava – Via Ancinale

Scuola primaria Fiume Neto – Via Fiume Neto, 31

Scuola primaria Samà – Via Domenico Maricola Pistoia

Scuola primaria Campagnella – Via L. da Vinci

Scuola primaria Sant’Anna – Via Fiume Mesima

Scuola secondaria di primo grado – Traversa degli Angioini

Scuola dell’infanzia “Via XXVIII Ottobre” – Via Monsignor Apa

Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Mattia Preti” – Via S. Michele.

Scuola dell’infanzia “G. Pepe”

Convitto Nazionale “P. Galluppi” – Sede Liceo Classico

IIS “Siciliani – De Nobili”

IIS “V. Emanuele II – Chimirri”

IIS “Grimaldi – Pacioli – Petrucci – Ferraris – Maresca”, ad eccezione dei plessi Pacioli e Petrucci.

ITTS “E. Scalfaro”

Polo didattico carcerario “Ugo Caridi”

Polo didattico carcerario I.P.M.