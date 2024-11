«Sarà l’albero di Natale vivente più alto d’Italia quello che è in corso di allestimento nel Parco della Grotta ad Amantea». È quanto si legge in una nota dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Pellegrino, che attraverso il lavoro del consigliere delegato al Turismo, Salvatore John Campanella, e in collaborazione con le associazioni cittadine stanno provvedendo all’istallazione di decori e luminarie su un’araucaria che sovrasta l’area da circa un paio di secoli. Inoltre, stanno attuando tutte le procedure per la segnalazione al Guinness World Records.

L’albero sarà l’attrazione principale del villaggio di Natale, che verrà allestito proprio nel Parco della Grotta della cittadina tirrenico cosentina. L’inaugurazione è prevista per le 16,30 dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Ma gli eventi saranno davvero tanti. Dai percorsi gastronomici ai concerti di musica classica e bandistica, dal teatro alla lirica, dal gospel al presepe vivente.

«Una mole di lavoro, quello che abbiamo svolto, fatto di riunioni, incontri e forum - spiega Campanella -. Un mix di collaborazione e socialità, che restituisce tutto il buono che Amantea sa dare nei momenti decisivi. Il ringraziamento va a tutti quelli che hanno reso fattibile il sogno del Natale e sostenuto la voglia di ripartenza, con convinta e gratuita collaborazione».

«Grazie ancora a chi, con spirito di collaborazione, ha permesso di realizzare gli appuntamenti ludici e ricreativi, alle bande musicali, ai gruppi canori, alle scuole di danza, ai gruppi teatrali, alle associazioni no profit che hanno collaborato fin da subito al progetto natalizio, alle attività commerciali che hanno raccolto l'invito ad unirsi per raggiungere l'obiettivo delle luminarie, agli sponsor che saranno presenti nei cartelloni dedicati dei singoli eventi, ai dipendenti comunali per la grande disponibilità e al nostro sindaco che ci ha dato estrema fiducia credendo nel progetto», ha continuato il consigliere comunale.

E il sindaco Pellegrino sottolinea l’impegno e la condivisione virtuosa con le tante associazioni cittadine. «Il ricco calendario che realizzeremo nel periodo natalizio - spiega - è il frutto della insostituibile collaborazione delle tante meritorie associazioni della città, con le quali l’amministrazione comunale ha stabilito un rapporto virtuoso. Abbiamo trovato grandissima disponibilità e forte motivazione a realizzare un cartellone di grandi eventi e soprattutto a promuovere una città che ha voglia di rinascere e riprendere il posto che merita nella nostra regione».