Una tradizione che si rinnova da e porta allegria ai bambini della cittadina silana: «Perché lo faccio? Per i bambini e per ringraziare la mia città e la Calabria intera»

È una vigilia di Natale speciale quella che si vive oggi ad Acri. Per le vie del centro cittadino, tra le luci e i preparativi delle feste, sfreccia un Babbo Natale molto particolare: in vespa, con un grande sacco di caramelle e regali. Dietro la maschera e il costume c’è Angelo, cittadino acrese che da 48 anni porta avanti questa tradizione dedicata ai bambini.

«Eh sì, siamo arrivati alle 48 anni di questo “Babbo Natale” per i bambini – racconta Angelo – Alla grande, mi fanno sentire bene tutto l’anno. È una cosa che non ci sono parole».

Da questa mattina, il Babbo Natale in vespa gira tra le strade del centro silano, distribuendo dolci e regalini, salutando grandi e piccini e lanciando messaggi (anche in dialetto) di auguri a chiunque incontra. «Signore, guarda che ho portato stamattina – dice Angelo ai passanti mostrando il suo sacco – Questo perché? Per la gioia dei bambini».

Il gesto è completamente gratuito e nasce dal desiderio di restituire qualcosa alla comunità. «Sempre in beneficenza, in beneficenza – spiega – Perché c’ho il posto di lavoro e voglio ringraziare la Calabria e il mio paese che mi ha dato lavoro. Questo lo faccio per i bambini».

Ma il messaggio di Angelo va oltre i regali: «Io credo una cosa: dove ci sono bambini, loro sono il futuro della vita. Il futuro della vita sono loro. Non ho modo di ringraziare tutti i bambini che ci sono stati e pure quelli che non ci sono stati». E con un sorriso aggiunge: «Anche quelli più grandi… qualche più grande fa il birichino!».