Si intitola “Al cuore della democrazia” un seminario di studio che si terrà a dal sette al nove novembre nel salone dell’ex seminario di piazza D’Ippolito a Lamezia Terme. Gli incontri si terranno grazie all’ufficio di Pastorale sociale della Diocesi di Lamezia Terme che ha accolto l’iniziativa di un gruppo di laici. La due giorni sarà moderata dal presidente regionale Acli Terra Pino Campisi.

Sono previsti quattro incontri su altrettanti aspetti legati al tema portante: Aspetto antropologico, Aspetto politico-amministrativo, Aspetto produttivo ed economico, I soggetti privilegiati dell’impegno sociale.

Domenica 9 novembre alle 10:30 modererà il vescovo di Lamezia, monsignor Serafino Parisi.

“Le raccomandazioni in ambito politico evidenziano la necessità di sviluppare una formazione socio-politica esperienziale e percorsi formativi interattivi; di coinvolgere i giovani; di creare occasioni di ascolto e di discernimento tra i cittadini, sia nella comunità ecclesiale che in quella civile, sulle questioni del bene comune per recuperare il rapporto tra comunità, istituzioni e partiti; stabilire un dialogo tra politica e parti sociali; attuare un confronto aperto tra comunità politica e civile, accettando il conflitto per individuare soluzioni condivise secondo un vero spirito di servizio; dare voce a chi non ha voce; sviluppare pratiche di co-programmazione; favorire il coinvolgimento e il protagonismo dei cittadini; comunicare in maniera efficace, aperta e trasparente per generare fiducia e ridurre la distanza tra politica e società civile; considerare le persone come soggetti e non individui, dando più importanza alle competenze trasversali acquisite attraverso le relazioni interpersonali e l’impegno civico rispetto a quelle richieste dai percorsi di studio e carriera”.