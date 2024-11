Numerosi interventi dei vigili del fuoco sono in atto per le abbondanti nevicate che hanno interessato diverse località calabresi. Nella provincia di Catanzaro intervento in atto in località Mottella nel comune di Cardinale per alberi che appesantiti dalla neve si sono abbattuti sulla sede stradale. Sempre nel comune di Cardinale i vigili del fuoco del comando di Catanzaro stanno intervenendo, con automezzo speciale cingolato per il soccorso su neve, per raggiungere una azienda agricola rimasta isolata. Al momento non si registrano danni a persone.

