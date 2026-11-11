Dopo la raffica di segnalazioni e le evacuazioni che oggi hanno interessato istituti scolastici in diverse città italiane, arriva la rassicurazione del Ministero dell’Istruzione: giovedì 12 novembre le scuole saranno regolarmente aperte.

Nessuna chiusura generalizzata e lezioni regolari. Dopo la giornata di tensione vissuta oggi in numerosi istituti scolastici italiani per una nuova ondata di allarmi bomba, domani, giovedì 12 novembre, le scuole resteranno aperte in tutta Italia. A riferirlo sono fonti vicine al Ministero dell’Istruzione, secondo le quali non sussistono motivi per disporre la sospensione delle attività didattiche.

Le dichiarazioni del ministro

«Voglio ringraziare i dirigenti, i docenti, per la professionalità e la compostezza con cui hanno realizzato l'evacuazione delle scuole; anche per i genitori è stato momento di grande professionalità. Allo stato non vi è alcun motivo di allarme, domani a scuola si va e senza problemi. Lo scopo dei cretini o dei delinquenti è cercare di seminare il panico, bisogna dare il peso giusto alle cose». Così il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara a '10 minuti' su Rete 4. Delle 6.300 scuole che hanno ricevuto l'email, non tutte lo hanno visto in quanto, in alcuni istituti, ha spiegato Valditara, il messaggio è arrivato nella casella dello spam.

«Ci troviamo di fronte alla necessità di investire risorse imponenti sulla sicurezza informatica, bene ha fatto il governo a insistere per sforare il patto di stabilità per la cibersicurity, c'è qualcuno che in passato aveva contestato tutto questo», ha proseguito Valditara secondo il quale «dobbiamo individuare da dove queste email sono partite e chi c'è dietro; servono investimenti, ci si sta lavorando; che ci sia un mitomane o una strategia lo stabiliranno gli investigatori e lo sapremo prossimamente, è evidente che qualcuno dietro c'è. Pare che sia stato utilizzato l'account di una università del tutto ignara di Taiwan, è qualcuno che si è impossessato di questo account e ha utilizzato questa istituzione. Oggi anche nel Regno Unito sono stati mandati allarmi, che ci sia un filo rosso non spetta a me dirlo, ci sono investigatori che stanno indagando daranno il loro parere. Il governo sta seguendo con attenzione la situazione e, ripeto, le scuole sono sicure».

Evacuazioni e controlli

La decisione arriva al termine di una giornata caratterizzata da segnalazioni diffuse, evacuazioni precauzionali e interventi delle Forze dell’Ordine. Una mail anonima, contenente minacce di attentati, è stata recapitata a migliaia di istituti scolastici su tutto il territorio nazionale. Secondo quanto appreso dal Ministero, il messaggio sarebbe arrivato a circa 6mila scuole, anche se non tutte hanno disposto l’evacuazione degli edifici.

Le verifiche hanno coinvolto diverse città, da Roma a Milano, da Napoli a Torino, passando per numerosi centri del Nord e del Sud. Studenti, docenti e personale scolastico sono stati fatti uscire dagli edifici in diversi casi, mentre polizia, carabinieri e artificieri hanno avviato i controlli per accertare l'eventuale presenza di ordigni.

Nel corso della giornata sono arrivate anche le rassicurazioni del Governo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che, dagli accertamenti effettuati, non emergono elementi che facciano ritenere concreto il pericolo. Le segnalazioni sembrerebbero piuttosto riconducibili a una strategia finalizzata a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso gli approfondimenti investigativi.

Intanto, le autorità proseguono gli accertamenti per individuare la provenienza delle email e risalire ai responsabili. La priorità resta quella di garantire la sicurezza delle comunità scolastiche e riportare la situazione alla normalità.

Dopo le evacuazioni e le ore di apprensione vissute oggi da studenti e famiglie, per domani arriva dunque il via libera alla ripresa regolare delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale.