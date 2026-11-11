L’assessore alla Pubblica istruzione rassicura sulle procedure di sicurezza attivate e sul costante coordinamento con la Prefettura
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L’allarme bomba che sta coinvolgendo decine di scuole in tutta Italia desta preoccupazione anche nella Locride, dove l’attenzione resta alta e le autorità sono impegnate nelle verifiche necessarie. A intervenire è Domenica Bumbaca, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Locri, che invita alla prudenza e alla calma, sottolineando il lavoro delle istituzioni e delle forze dell’ordine.
«C’è molta apprensione, ma confidiamo pienamente nell’eccellente lavoro che stanno svolgendo le forze dell’ordine», dichiara Bumbaca. «La Prefettura ha già impartito le disposizioni necessarie e le forze dell’ordine sono presenti in alcune scuole. Bisogna mantenere la calma, senza abbassare la guardia. I dirigenti scolastici sono stati informati e sono in stretto contatto con la Prefettura e le forze dell’ordine».
Una situazione seguita con particolare attenzione anche dall’amministrazione comunale, mentre proseguono gli accertamenti per verificare l’attendibilità delle minacce diffuse attraverso comunicazioni anonime su scala nazionale.