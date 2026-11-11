«No all'allarmismo perché è evidente dal contenuto della email che il rischio concreto è pressoché inesistente, si tratta di un attacco informatico non di un rischio reale con tutta probabilità ma la strategia va pensata coinvolgendo i Servizi». Lo ha detto a La 7 il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

«Faremo un incontro con gli altri ministri decideremo una strategia e poi ci atterremo a quella - ha aggiunto - Ma Vorrei rassicurare: l'elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità. Bisogna essere vigili - ha aggiunto il ministro - ma anche consapevoli che in un contesto dove la guerra ibrida è sempre più lo strumento per destabilizzare nazioni ed economie, dobbiamo attrezzarci».

Nel pomeriggio «ci sarà a Palazzo Chigi il vertice della premier Meloni con i servizi con i ministri Crosetto e Piantedosi» – ha detto Valditara, in un punto stampa a Bruxelles in merito agli allarmi bomba nelle scuole. «Ho già chiamato» il ministro «Piantedosi, ci sentiremo a breve», ha aggiunto.