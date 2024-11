Tre le persone coinvolte. Al termine di un diverbio si sarebbe arrivati alle mani

AMANTEA (CS) - Indagini dei carabinieri su una presunta aggressione avvenuta oggi nel Palazzo Municipale al culmine di un diverbio tra tre persone. Protagonisti della vicenda, su cui i militari sono chiamati a far luce, due consiglieri comunali di opposizione e il vicesegretario comunale. A darne notizia una delle persone coinvolte, il consigliere del Movimento 5 Stelle Carlo Diana. “Io e Francesca Menichino siamo stati pochi minuti fa malmenati fisicamente dal Dott. Giuseppe Sabatino, responsabile settore finanziario e vice-segretario, negli Uffici Comunali”. Questo il messaggio che è rimbalzato su tutti i social network. Il dirigente in questione è il padre del neoeletto sindaco di Amantea. Non sono chiari i motivi per i quali la discussione tra Diana, Menichino e Sabatino sarebbe degenerata. (rc)