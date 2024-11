Si tratta del viceprefetto Aurora Colosimo, attualmente alla Prefettura di Catanzaro. Disposto anche lo scioglimento del comune

E' ufficiale il decreto del presidente della Repubblica con il quale, su proposta del Ministero dell’Interno, è stato disposto lo scioglimento del comune di Amantea e la nomina del commissario straordinario. Si tratta del vice prefetto Aurora Colosimo, attualmente alla Prefettura di Catanzaro. La dottoressa Greco, nominata commissario prefettizio per la gestione provvisoria fino allo scioglimento dell'ente, lascia l’incarico.

«L'esperienza che ho fatto ad Amantea, nel pur breve periodo in cui il Prefetto di Cosenza mi ha affidato il compito di traghettare il comune nelle more dello scioglimento - evidenzia la dottoressa Greco - mi ha dato modo di apprezzare una comunità che intende crescere e svilupparsi, facendo forza su se stessa e sulle proprie risorse. È una comunità che presenta un patrimonio culturale di altissimo pregio che meriterebbe fortune diverse, ma è anche una società dove il capitale umano rappresenta un valore unico e inimitabile. Nel limitato tempo avuto a disposizione credo di aver fatto tutto il possibile per garantire una corretta gestione dell’ente.

Chi verrà dopo di me potrà valutare al meglio i progetti avviati e fare in modo che essi giungano a compimento. Rivolgo un sentito ringraziamento ai due sub commissari, Ugo Dattis e Marco Ghionna. Il loro operato è stato prezioso ed ha consentito di avere un quadro chiaro e definito della situazione economico-finanziaria delle casse municipali e di porre le basi di attività che attendono di essere completate. Come per prassi, consegnerò alle istituzioni preposte una relazione dettagliata sull’effettivo stato di salute del comune di Amantea che potrà essere di supporto nella futura azione governativa e di eventuali approfondimenti».

