Si è tenuta a Montalto Uffugo la conferenza stampa di presentazione ufficiale di “AmariAmoci”, l'ambiziosa iniziativa nata per accendere i riflettori sulle eccellenze del territorio. L’incontro, fortemente voluto e guidato dal presidente della Pro Loco Valle Krathis, Nino Papaianni, è servito a svelare i dettagli, il programma e gli obiettivi della manifestazione, giunta quest'anno alla sua seconda edizione, che prenderà il via il 20 e 21 giugno.

«A Montalto abbiamo la fortuna di ospitare una delle aziende di amari più rinomate della Calabria» – ha spiegato Nino Papaianni - partendo da questa consapevolezza, abbiamo voluto sviluppare il Festival degli Amari Calabresi. Lo scorso anno è stata un’iniziativa totalmente nuova per il territorio; quest’anno, visto il grande successo di pubblico e presenze della prima edizione, abbiamo deciso di ampliarla.

Un viaggio tra cultura, gusto e identità locale

“AmariAmoci” si propone come un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale, pensato per coinvolgere sia i residenti sia i numerosi visitatori attesi da tutta la provincia. Il fitto cartellone di appuntamenti mette al centro della scena tre pilastri fondamentali: la cultura, il gusto e l’identità locale.

Attraverso percorsi enogastronomici (con massima attenzione alle intolleranze, inclusi stand gluten free e lactose free), la valorizzazione dell’artigianato locale e momenti di approfondimento culturale, la due giorni mira a riscoprire e celebrare le radici storiche e le tradizioni.

«Abbiamo curato l'evento a 360 gradi», ha continuato il presidente Papaianni. Si parte dalle eccellenze locali, passando per un convegno che rappresenterà un momento di crescita culturale per tutti, fino alla parte più ludica della fiera. Quest'anno l'evento si svilupperà su due giornate anziché una. Ringrazio i partner istituzionali: l'ARSAC, la Provincia di Cosenza, il Comune di Montalto Uffugo e la Regione Calabria. Quest'anno, inoltre, abbiamo l'onore di fregiarci del prestigioso logo di Calabria Straordinaria.

La sinergia con le istituzioni e il territorio

Alla conferenza erano presenti il sindaco Biagio Faragalli, le autorità comunali e i rappresentanti delle associazioni locali, a conferma della forte sinergia che la Pro Loco Valle Krathis costruisce da anni per promuovere la Valle del Crati.

Il sindaco Faragalli ha espresso grande entusiasmo per l'avvio della stagione estiva: «Questo è il primo appuntamento di una lunga serie. Quest'anno abbiamo presentato il calendario degli eventi con largo anticipo rispetto al passato: riteniamo che offrire un palinsesto di livello nella nostra città, con i giusti tempi di programmazione, sia la strategia migliore per valorizzarla.

Si parte con questa splendida manifestazione, ormai consolidata all'interno della nostra comunità. Ringrazio Nino Papaianni e tutto il direttivo per aver creduto fortemente in questo progetto, supportato con convinzione dall'amministrazione comunale. L'evento valorizzerà non solo la tradizione degli amari, ma anche la nostra Villa Comunale di Taverna, che farà da cornice all'iniziativa. Sono convinto che l'unione faccia la forza: non sono i singoli a fare la differenza, e il mondo dell'associazionismo è una risorsa centrale a cui guardiamo con enorme attenzione».

Con “AmariAmoci” riparte ufficialmente la stagione degli eventi estivi a Montalto. L’obiettivo, come suggerisce il nome stesso del festival, è chiaro: far innamorare residenti e turisti della bellezza e dei sapori della propria terra.