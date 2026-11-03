Il presidio Casartigiani guidato dal Nazareno Di Renzo si distingue per professionalità e risultati concreti. La visita di Vincenzo Di Bello e Francesco Alemanno rafforza la collaborazione e il supporto alle imprese nell’accesso al credito

Artigiancassa riparte con un progetto rinnovato e una presenza sempre più capillare sul territorio, puntando sulla vicinanza alle imprese, sulla qualità dell’assistenza e sulla capacità di trasformare le esigenze finanziarie degli imprenditori in concrete opportunità di sviluppo. Il rilancio dello storico marchio si inserisce nel percorso avviato con la nascita della nuova Artigiancassa, attraverso la partnership tra Mediocredito Centrale e AGART, con l’obiettivo di rafforzare l’accesso al credito per artigiani, micro, piccole e medie imprese. Un modello che mette al centro la rete degli Artigiancassa Point, presidi territoriali chiamati a coniugare competenza, relazione diretta con le aziende e accompagnamento nei percorsi di finanziamento.

La Calabria in primo piano

In questo scenario si distingue la Calabria, con l’Artigiancassa Point di Belvedere Marittimo FE.P.AR.CO., aderente a Casartigiani, guidato dal dottor Nazareno Di Renzo, che ha recentemente riattivato la propria attività all’interno della rete, dando nuovo impulso al servizio di assistenza creditizia rivolto alle imprese del territorio. Nonostante la ripartenza relativamente recente, il presidio cosentino sta già evidenziando segnali positivi, distinguendosi per la qualità dell’attività istruttoria, la completezza della documentazione e l’attenzione riservata alle reali esigenze finanziarie degli imprenditori.

Un approccio professionale che consente di valorizzare le opportunità offerte dagli strumenti di credito e di agevolare il dialogo tra imprese e sistema bancario.

Conoscenza e strumenti finanziari

La professionalità del Dott. Di Renzo, peraltro, non rappresenta una novità per la rete: il professionista aveva già ricoperto il ruolo di Artigiancassa Point nel precedente percorso, conseguendo risultati di eccellenza. La sua nuova adesione si inserisce quindi in un rapporto fondato sull’esperienza maturata, sulla conoscenza degli strumenti finanziari e sulla capacità di accompagnare le imprese nella predisposizione di pratiche strutturate e coerenti con le loro necessità. Accanto alla qualità istruttoria, un ruolo importante è svolto dalla divulgazione dei prodotti e delle opportunità di finanziamento.

Attività di divulgazione

L’attività del Point FE.P.AR.CO. si sta infatti caratterizzando anche per l’impegno nel far conoscere agli imprenditori gli strumenti disponibili, favorendo una maggiore consapevolezza delle possibilità di accesso al credito e delle soluzioni utilizzabili per sostenere investimenti, liquidità e crescita aziendale. Un modello operativo che, pur essendo stato riattivato da poco, sta già producendo risultati concreti e conferma quanto sia importante investire sulle competenze professionali e sulla presenza diretta nei territori.

L’incontro

L’Artigiancassa Point FE.P.AR.CO. ha ricevuto nei giorni scorsi la visita del Direttore Commerciale Vincenzo Di Bello e del dottor Francesco Alemanno. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto e supporto operativo, finalizzata a rafforzare il rapporto con il presidio territoriale, sostenere l’attività della rete e promuovere ulteriormente gli strumenti di credito a disposizione delle imprese. La visita si inserisce in un più ampio percorso di affiancamento degli Artigiancassa Point, con l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra struttura commerciale e operatori locali, migliorare la qualità del servizio e favorire una maggiore diffusione delle opportunità di finanziamento presso il tessuto produttivo. La presenza della direzione commerciale testimonia l’importanza attribuita al lavoro svolto sul territorio e alla necessità di accompagnare concretamente le associazioni che quotidianamente operano a contatto con gli imprenditori.

Grande soddisfazione

Soddisfazione per il percorso intrapreso e per i primi riscontri della rete viene espressa dal Direttore Credito Pier Paolo De Angelis, che guarda con attenzione alla crescita dei presidi territoriali e alla qualità del lavoro svolto nella gestione delle pratiche.

La ripartenza dell’Artigiancassa Point di Belvedere Marittimo rappresenta, in questo senso, un esempio significativo di come esperienza professionale, accuratezza documentale e capacità di divulgazione possano contribuire a rendere più efficace il rapporto tra imprese e strumenti di credito. La qualità delle istruttorie costituisce infatti un elemento centrale del modello: una pratica completa, correttamente impostata e costruita sulle effettive necessità dell’impresa rappresenta un presupposto fondamentale per agevolare la valutazione delle richieste di finanziamento e migliorare l’interlocuzione con il sistema bancario. Il percorso del presidio calabrese conferma dunque l’importanza di una rete che non si limiti alla promozione dei prodotti, ma che sappia offrire un’assistenza qualificata e continuativa agli imprenditori.

Una rete efficiente

La Calabria si sta distinguendo per vivacità operativa, qualità delle pratiche e capacità di presidiare le esigenze del mondo produttivo. L’obiettivo è consolidare progressivamente una rete efficiente, qualificata e presente nei territori, capace di sostenere le imprese non soltanto nella fase di presentazione delle richieste, ma anche nella comprensione degli strumenti finanziari e delle opportunità di sviluppo. La ripartenza di Artigiancassa si fonda sulla volontà di riportare al centro del rapporto con il credito la conoscenza delle aziende, la qualità dell’assistenza e la vicinanza agli operatori economici. In questo percorso, l’Artigiancassa Point FE.P.AR.CO. di Belvedere Marittimo rappresenta un esempio concreto di come la riattivazione di un presidio territoriale, sostenuta dall’esperienza di professionisti già inseriti nella rete, possa contribuire a generare nuove opportunità per il tessuto imprenditoriale.

Percorso di crescita stabile

Il lavoro del Dott. Nazareno Di Renzo, insieme all’impegno della rete e al supporto della direzione commerciale, conferma il valore di un modello che punta a rendere gli strumenti di credito più accessibili attraverso una presenza qualificata, una corretta informazione e una preparazione accurata delle pratiche. Artigiancassa riparte, dunque, dai territori e dalle professionalità che li animano. La sfida è trasformare questa ripartenza in un percorso di crescita stabile, capace di offrire risposte sempre più puntuali alle esigenze finanziarie degli artigiani e delle piccole e medie imprese, sostenendo gli investimenti, la continuità aziendale e lo sviluppo del sistema produttivo italiano.