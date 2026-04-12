L'appuntamento e per i prossimi 23 e 24 maggio al Rendano di Cosenza. Il consiglio di amministrazione della fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati ha deliberato all'unanimità sostegno al progetto
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Sabato 23 e domenica 24 maggio. Queste le date della prima assoluta “Fortunata di Dio”, opera teatrale sulla vita della Serva di Dio Natuzza Evolo, prodotta dalla Show Net di Ruggero Pegna, con la regia di Andrea Ortis, le musiche originali del compositore Francesco Perri, le scenografie di Lele Moreschi, il disegno luci e gli effetti speciali di Virginio Levrio, la consulenza di Gianmario Pagano. Un appuntamento, presso il teatro Rendano di Cosenza, da segnare in rosso per i fedeli che si ispirano al carisma della mistica con le stimate calabrese. Nel frattempo, dopo un'attenta lettura della sceneggiatura, è arrivata anche l'auspicata “benedizione” da parte della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati, nata nel 1987 proprio su ispirazione di mamma Natuzza. La realtà religioso-assistenziale cura attualmente la Villa della Gioia di Paravati, con al centro la grande chiesa, meta giornaliera di centinaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo.
«Il consiglio di amministrazione - comunica al riguardo la Fondazione a Pegna - preso atto del valore culturale dell'iniziativa e della bontà del testo trasmessoci per opportuna conoscenza, ha deliberato all'unanimità di concedere il patrocinio morale all'opera e la vicinanza al progetto. Desideriamo ringraziare di cuore l'organizzazione, nella Sua persona, ed il maestro Andrea Ortis, sia per la sensibilità dimostrata e per l'impegno profuso per far conoscere sempre di più la figura di mamma Natuzza, invocando la benedizione del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime sull'opera e su quanti si prodigano per la riuscita».
«Con l'intento di realizzare un lavoro che possa coniugare rigore, profondità e qualità artistica, pur nel pieno rispetto della semplicità e dell'autenticità della figura di mamma Natuzza - scrivono dal canto loro Pegna e Ortis - abbiamo coinvolto un cast di attori professionisti e musicisti, insieme a un team creativo di grande esperienza. Il desiderio che anima questo lavoro è quello di dare vita a uno spettacolo capace di raccontare la sua storia e la sua testimonianza con verità e sensibilità, affinché possa raggiungere il pubblico dei principali teatri regionali e nazionali, contribuendo a far conoscere e comprendere sempre più la profondità della Sua figura e la straordinarietà delle sue Opere, a cominciare dai luoghi della Fondazione e dal meraviglioso Santuario di Paravati».
L'opera mette in scena un cast di primissimo pianoforte, composto dall'attrice di origini calabresi Annalisa Insardà, nei panni di Natuzza Evolo, e dai vari Leonardo Mazzarotto, Gipeto, Michele Radice, Valeria Zazzaretta e Luca Attadia. Prevista anche musica dal vivo con, al pianoforte, lo stesso compositore Francesco Perri. “Fortunata di Dio” racconta la vita della mistica, dalla nascita fino alla sua scomparsa, avvenuta nel giorno di Ognissanti del 2009, a cui ha fatto seguito l'avvio della causa di beatificazione da parte della Chiesa. Tre i binari narrativi: la narrazione rigorosamente storica, scena di alcuni degli episodi più significativi della sua vita, il dibattito interno alla Chiesa sul suo caso, sin dai tempi di Padre Gemelli. L'allestimento si avvarrà anche di proiezioni immersive. Nell'imminenza della prima assoluta ha preso il via anche la raccolta di “Partner Sostenitori”, privati e istituzionali, che ha subito registrato l'adesione della Banca Mediocrati di Rende per volontà del presidente Nicola Paldino. I biglietti sono in vendita online su Ticketone e in tutti i punti ticketone. Per informazioni e prenotazione gruppi tel. 0968441888 (mail info@ruggeropegna.it). Gli utili saranno devoluti alla Fondazione.