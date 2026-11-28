Dalle angurie della piana lametina a un profumo con marchio europeo, fino a un progetto umanitario presentato a Roma. Il 12 dicembre l'imprenditore sarà tra i promotori di un incontro su salute e prevenzione

Dalle angurie della piana lametina a un profumo con marchio europeo, fino a un progetto umanitario presentato a Roma. Il 12 dicembre l'imprenditore sarà tra i promotori di un incontro su salute e prevenzione.

Battista Muraca non sta mai fermo. L'imprenditore lametino, presidente dell'associazione "Lo Sceriffo del Campo", annuncia un nuovo appuntamento: sabato 12 dicembre, alle 10.30, a Casa Mastroianni. L'incontro informativo si intitola "Dieta mediterranea, risorsa e investimento per la salute" e mette allo stesso tavolo istituzioni ed esperti della sanità e della scuola.

Si parlerà di prevenzione, educazione alimentare, sostenibilità e qualità del cibo. L'iniziativa rientra nel Piano regionale della prevenzione 2026-2031 e coinvolge la Rete delle scuole che promuovono salute Calabria e Coldiretti Calabria.

La sua storia parte da lontano. Il marchio "Le Angurie dello Sceriffo" risale al 1964, quando Pasquale Muraca, detto lo "sceriffo" per il suo cappello, iniziò a coltivare e commercializzare angurie nella piana di Lamezia Terme. Oggi l'attività la portano avanti i figli Battista e Renato. Negli anni le angurie lametine sono arrivate al Parlamento europeo e alla Fruit Logistica di Berlino.

Il prodotto che più racconta il personaggio è però Milon, un profumo. Muraca lo ha presentato ufficialmente, dopo l'anteprima a Berlino, nell'aprile 2023. Il nome omaggia Milone di Crotone, l'atleta della Magna Grecia. Nella fragranza ci sono il bergamotto di Reggio Calabria, i fiori mediterranei, il legno d'ulivo e di cedro, i sentori dei due mari e un ingrediente a sorpresa: l'anguria. Il marchio è registrato all'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e il profumo ha conquistato il mercato tedesco.

Il 18 luglio 2025 Milon ha ricevuto il Premio speciale del 25° Bergafest, che lo ha indicato come ambasciatore dell'eccellenza bergamottiera nel mondo.

Il 2026 è stato un anno pieno. Al Macfrut di Rimini Muraca ha proposto un Osservatorio agroalimentare regionale. A settembre, all'Hotel Quirinale di Roma, ha presentato con l'ambasciatrice per i diritti umani Michela Turco "L'Anguria della Pace", l'iniziativa umanitaria volta a diffondere messaggi di solidarietà e corretta alimentazione. Il progetto ora guarda agli Stati Uniti.

Le prospettive vanno in tre direzioni: le scuole, la salute e i mercati esteri. L'appuntamento del 12 dicembre è la prossima tappa.