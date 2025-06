«La Regione Calabria investe 6 milioni di euro per sostenere biblioteche e archivi storici, riconoscendo in questi luoghi un patrimonio culturale di straordinario valore per le comunità locali. L'intervento mira a tutelare e tramandare un vasto insieme di materiali preziosi - tra cui libri antichi, manoscritti e documenti d'archivio - promuovendone al contempo una fruizione più ampia e accessibile». È quanto afferma l'assessora alla Cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi, in occasione della pubblicazione della graduatoria definitiva del bando per la valorizzazione di biblioteche e archivi, a cura del settore Cultura del Dipartimento regionale Istruzione e Pari opportunità.

«Il patrimonio librario e documentale custodito nelle nostre biblioteche e negli archivi storici - prosegue - costituisce una risorsa inestimabile da preservare e valorizzare. Attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e promozione sarà possibile migliorarne l'accessibilità, rendendolo fruibile da un pubblico sempre più ampio».

Scarica la graduatoria in basso:

Biblioteche e archivi storici in Calabria, dalla Regione 6 milioni

Il bando ha finanziato, in particolare, 80 biblioteche e 14 archivi pubblici, oltre a 24 biblioteche e 6 archivi privati presenti sul territorio regionale.

«Per offrire servizi culturali di qualità - conclude Caterina Capponi - puntiamo su una modernizzazione complessiva del sistema: dall'aggiornamento delle collezioni all'introduzione di nuove tecnologie per la gestione e la fruizione dei materiali, fino all'implementazione di servizi innovativi, pensati per rispondere in modo più efficace alle esigenze degli utenti».