Paradossi dei trasporti aerei: i 174 euro della migliore offerta (ma si arriva anche a 226) diventano 33 con la tappa nella capitale della Slovacchia. La scoperta di un influencer su Tik Tok
Un volo per domani da Milano a Lamezia? Complice l’approssimarsi del Natale i prezzi, al solito, si impennano. Si va dai 174 euro della migliore offerta disponibile fino a 204 (partenza alle 5,50) e a 226 euro (partenza alle 7,55). Biglietti a costi alti, anche se non paragonabili a quelli che aspettano gli sventurati calabresi che si apprestano a rientrare per le feste.
Alternativa? La fornisce Ivan Maggini, giovane influencer appassionato di trasporto pubblico. Basta poco: da Milano a Bratislava sono 18 euro e poi da Bratislava a Lamezia altri 15 euro. Due voli in giornata: si arriva in Calabria in nottata ma la differenza di prezzo vale qualche disagio. Totale: 33 euro.
Due voli con uno scalo all’estero costano un quinto in meno del volo diretto. Paradossi dell’algoritmo che regola le tariffe e, più in generale, di un trasporto aereo che riserva sempre nuove sorprese. Il suggerimento comunque resta valido: con la differenza di prezzo ci scappa anche una notte a Bratislava.