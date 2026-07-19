«Ci sono domeniche che il tempo non riesce a consumare. Domeniche che non appartengono più al calendario, ma alla coscienza di una Nazione. Anche quel 19 luglio 1992 era una calda domenica d'estate. Come ogni domenica, Paolo Borsellino si recò a trovare sua madre in via D'Amelio. Un gesto semplice, profondamente umano, che raccontava l'uomo prima ancora del magistrato. Alle 16.59, il fragore di novanta chilogrammi di esplosivo non spezzò soltanto una strada di Palermo: spezzò il cuore dell'Italia.

Con lui morirono cinque servitori dello Stato: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Non caddero soltanto delle persone: fu colpita l'idea stessa di uno Stato che aveva scelto di combattere la mafia senza arretrare. Eppure quel tritolo non riuscì a distruggere ciò che Paolo Borsellino aveva già consegnato alla storia: la forza invincibile dell'esempio».

«A trentaquattro anni da quella strage, via D'Amelio continua a interrogarci. L'agenda rossa scomparsa, le verità ancora incompiute, i depistaggi che hanno ferito la giustizia e la Repubblica ricordano che una democrazia autentica non teme la verità: la cerca, sempre. Questo anniversario custodisce per me anche un ricordo personale. Ero una bambina. Rivedo mia madre fermarsi davanti al telegiornale e pronunciare poche parole che non ho mai dimenticato: “No... perché? Ancora?”. Quel dolore silenzioso è rimasto inciso nella mia memoria. Ci sono immagini che, anche quando siamo piccoli, diventano il primo insegnamento di una vita e seminano dentro di noi il senso della giustizia.

Perché la memoria non è nostalgia. La memoria è responsabilità. Paolo Borsellino ci ha insegnato che il male teme soltanto chi non è disposto a piegarsi. Quando un uomo viene combattuto perché cerca di estirpare il male, significa che quel male è stato colpito nel suo cuore. Per questo Borsellino non è stato sconfitto. Lo sarebbe stato soltanto se avessimo smesso di credere nei valori per i quali ha donato la propria vita».

«Oggi il male continua a cambiare volto. Si nasconde nell'indifferenza, nell'opportunismo, nella ricerca del favore personale, nella cultura della scorciatoia. Per questo la lotta alle mafie non può essere affidata soltanto ai tribunali: è una responsabilità culturale, educativa e morale che appartiene a ciascuno di noi. Lo dobbiamo soprattutto ai giovani, ai quali Paolo Borsellino dedicava tempo, ascolto e parole di verità, convinto che una società capace di educare le nuove generazioni alla libertà e alla responsabilità renda la mafia sempre più debole».

«Le istituzioni, oggi più che mai, devono essere credibili. Devono parlare il linguaggio della coerenza prima ancora di quello delle norme, dimostrando con l'esempio quotidiano di essere al servizio esclusivo del bene comune. Solo così la giustizia diventa autorevole e lo Stato conquista la fiducia dei cittadini. Come Garante regionale sento ancora più forte il dovere di custodire questo insegnamento. La giustizia non coincide con la vendetta. La vera forza dello Stato si misura nella sua capacità di rimanere giusto, umano e fedele ai principi costituzionali anche davanti a chi ha violato la legge. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ce lo hanno insegnato con le loro opere e senza omissioni.

È questa la superiorità della democrazia sulle mafie. Per ricordare davvero Paolo Borsellino non bastano le commemorazioni. Occorre continuare la sua opera: rifiutare ogni compromesso, educare alla legalità, servire le istituzioni con umiltà, difendere la verità anche quando è scomoda e custodire la dignità di ogni persona».

«Trentaquattro anni dopo Via d'Amelio non abbiamo il diritto di limitarci al ricordo. Abbiamo il dovere della testimonianza. Finché esisteranno donne e uomini capaci di servire lo Stato con onestà e giovani pronti a scegliere la libertà contro ogni forma di sopraffazione, Paolo Borsellino continuerà a camminare accanto a noi. Perché gli uomini possono essere uccisi. Le idee no. E le idee di Paolo Borsellino continueranno a vivere finché avranno il coraggio di abitare le nostre coscienze».