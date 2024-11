La dottoressa Lucia Muraca è il nuovo medico di famiglia nominato a Botricello dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. La nomina è arrivata dopo le iniziative intraprese nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale della cittadina ionica, in collaborazione con il Garante della salute Anna Maria Stanganelli. Il provvedimento dell’Asp è stato adottato con carattere d’urgenza, viste le gravi lacune che si registrano nell’assistenza medica a Botricello. Dall’inizio dell’anno, infatti, la postazione di continuità assistenziale è stata chiusa per diverso tempo a causa della carenza di medici, oltre alla mancanza di due medici di famiglia per il pensionamento dei precedenti sanitari.

L’arrivo della dottoressa Muraca consente di colmare almeno una prima difficoltà, tenuto conto che sono oltre 2.200 i botricellesi senza un medico di medicina generale. La professionista catanzarese ha già inaugurato il proprio studio medico situato nel centralissimo corso De Riso, alla presenza del sindaco Saverio Simone Puccio e ha rivolto un ringraziamento al primo cittadino per essersi adoperato al fine di superare tutte le difficoltà esistenti e ottenere la nomina in tempi rapidi.

Nel frattempo, un primo segnale di normalità arriva anche dalla guardia medica che da alcuni giorni ha riavviato parzialmente il servizio. I medici sono ancor insufficienti, ma si riesce a garantire qualche turno settimanale di apertura. «Stiamo seguendo con grande attenzione l’evoluzione dell’assistenza sanitaria – ha evidenziato il sindaco Puccio – perché si deve garantire un servizio fondamentale in una realtà fortemente esposta. L’arrivo della dottoressa Muraca è una notizia importante sia per le qualità della professionista, sia per avere superato tutti gli ostacoli che ne impedivano la nomina definitiva. Il prossimo passo riguarda la postazione di continuità assistenziale che deve tornare alla piena attività. In questo momento, si riesce a garantire qualche apertura, ma almeno si tratta di un primo segnale».

Il sindaco ha espresso parole di apprezzamento per «l’impegno con cui si è adoperata la Garante della salute. L'Asp di Catanzaro ha compreso la necessità di dover dare risposte concrete alla popolazione botricellese e dell’intero comprensorio».