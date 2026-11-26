Si è chiuso ieri sera, al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, il lungo viaggio teatrale di Dario Brunori con “Tuttobrunori, canzoni e monologhi”. Una chiusura nella sua città, davanti a un teatro ancora una volta tutto esaurito, dopo il sold out della prima serata del 24 novembre. Musica d’autore, ironia, racconti personali e riflessioni sull’attualità hanno caratterizzato oltre due ore di spettacolo, nel quale Brunori ha alternato 17 canzoni e 10 monologhi, accompagnato dalla sua band. Un racconto a tutto tondo tra carriera, famiglia, Calabria, politica e il tempo che passa.

Il pubblico cosentino ha accompagnato il cantautore con risate, applausi e una standing ovation, tributandogli un finale particolarmente caloroso. Sul palco è tornata anche una delle canzoni più amate del suo repertorio, “Guardia 82”, cantata insieme al pubblico. La doppia data al Rendano ha rappresentato l'ultimo capitolo del tour teatrale di “Tuttobrunori”, che in Calabria aveva fatto tappa anche al Politeama di Catanzaro e al Cilea di Reggio Calabria, prima del ritorno a casa del cantautore cosentino. Per Brunori, dunque, il sipario sul tour è calato proprio a Cosenza: una festa finale nella sua terra, conclusa con il teatro pieno e l'abbraccio del pubblico della sua città.