Succede sempre ed è bellissimo, quando durante la Missione ci imbattiamo in un gruppo di ragazzi, o ne troviamo qualcuno solitario per strada e gli porgiamo un pallone, la felicità illumina subito il loro volto. Regalare un sorriso dove i motivi per sorridere sono pochissimi suscita, ogni volta, emozioni fortissime. Ed in Burkina Faso succede sempre.

Non a caso nel nostro stracarico pulmino non manca mai il posto per i palloni che copiosi porgiamo dai suoi finestrini. Rimangono impressi quei sorrisi, che riescono a riscaldare i nostri cuori superando di gran lunga la calura africana. È una corsa vera verso la felicità quella che in cui ogni volta i bambini si producono per raccogliere i palloni lanciati dal pulmino in movimento. E corrono tutti.

Chi è seduto tra la polvere o chi, ancora bambino è già un lavoratore. Chi è per mano alla mamma e chi porta gli animali al pascolo. Basta un niente per sorridere qui in Burkina Faso, ma troppo spesso qui, purtroppo, non arriva neppure quello.

P.s. Poesia del Pastore Giovanni Aiello.