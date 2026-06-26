Presentata la 45ª edizione della rassegna estiva che, dal 29 giugno al 24 agosto, animerà le serate del Circolo Tennis "Rocco Polimeni". In programma scrittori, giornalisti e divulgatori di primo piano, nel segno della sinergia tra cultura e territorio.

Da oltre quattro decenni rappresentano uno degli appuntamenti simbolo dell'estate culturale reggina. I Caffè letterari del Circolo culturale Rhegium Julii si preparano a inaugurare la loro 45ª edizione, confermando una formula che negli anni ha saputo trasformare le serate estive in occasioni di confronto, riflessione e dialogo con alcune delle personalità più autorevoli del panorama culturale italiano.

La rassegna prenderà il via lunedì 29 giugno e accompagnerà il pubblico fino al 24 agosto, con appuntamenti in programma ogni lunedì alle 21.30 nella consolidata cornice del Circolo Tennis "Rocco Polimeni", partner storico dell'iniziativa.

La nuova edizione è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa coordinata dalla giornalista Ilda Tripodi, alla presenza del presidente del Circolo Giuseppe Bova, del consigliere comunale Paolo Bilardi, intervenuto in rappresentanza del sindaco, del presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Giuseppe Caridi, e di numerosi rappresentanti delle associazioni che negli anni hanno contribuito alla crescita del progetto culturale. Tra i presenti anche l'ex prefetto Franco Musolino.

Nel suo intervento, Bilardi ha ribadito la vicinanza dell'amministrazione comunale a una manifestazione che rappresenta ormai un punto di riferimento nel panorama culturale cittadino, mentre gli interventi delle associazioni presenti hanno confermato la volontà di continuare a sostenere un progetto che negli anni ha saputo fare rete sul territorio.

«L'aspetto più bello emerso da questa mattinata – ha sottolineato Bova – è la grande sinergia che si è creata sul territorio. Istituzioni, associazioni e realtà culturali continuano a lavorare insieme per dare forza ai programmi che vengono portati avanti. È un dialogo che va preservato e valorizzato perché rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita culturale della città».

Nel ripercorrere la storia del Rhegium Julii, il presidente ha ricordato i 58 anni di attività del sodalizio culturale, i presidenti che si sono succeduti alla guida dell'associazione, le amministrazioni comunali con cui il Circolo ha collaborato nel tempo e il prestigio costruito grazie agli incontri con alcuni dei più importanti protagonisti della cultura internazionale, compresi cinque Premi Nobel ospitati nel corso della sua storia.

Una tradizione che prosegue anche quest'anno con un cartellone di assoluto livello. Ad aprire la stagione sarà Emanuele Trevi, tra i più autorevoli scrittori italiani contemporanei e vincitore del Premio Strega 2021. Seguiranno gli incontri con Paolo Di Paolo, Gioacchino Criaco, Maria Grazia Calandrone, l'astrofisico e divulgatore scientifico Gianluca Masi, i giornalisti Santo Strati, Giuseppe Smorto, Enzo Romeo, tra i più apprezzati vaticanisti italiani, e la giornalista e scrittrice Anna Mallamo.

Più che semplici presentazioni di libri, i Caffè letterari continuano a essere luoghi di incontro dove letteratura, giornalismo, scienza e attualità diventano strumenti per interpretare il presente. «Sono serate che nascono dalle domande – ha ricordato ancora Bova – e dal confronto diretto con gli autori. È proprio questo dialogo libero, mai scontato, ad aver reso i Caffè letterari un punto di riferimento per tanti appassionati che ogni estate scelgono di confrontarsi con la storia del nostro tempo e con le grandi questioni della contemporaneità».

Accanto alla qualità degli ospiti, il Rhegium Julii continua a puntare su quella che considera la propria cifra distintiva: la sussidiarietà. Anche l'edizione 2026 nasce infatti dalla collaborazione con un'ampia rete di istituzioni, associazioni e club service che condividono il progetto culturale durante tutto l'anno. Tra questi figurano il Rotary Club Reggio Calabria, la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, il Panathlon Club Reggio Calabria, il CIS Calabria, il CIF Reggio Calabria, il Planetario Pythagoras, l'Accademia del Tempo Libero, il Touring Club Italiano – Club di Territorio di Reggio Calabria, la Fidapa Morgana, l'Accademia Aspromontana della Cultura, l'Associazione Reggio Cresce, Aiparc, oltre all'Orchestra giovanile di fiati di Delianuova, senza dimenticare il sostegno del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Campo Calabro.

Tra gli appuntamenti più attesi dell'estate ci sarà anche la cerimonia di consegna della 58ª edizione dei Premi Rhegium Julii Inedito, dedicati alla poesia singola, alla silloge poetica e al racconto. I Premi internazionali alla cultura saranno conferiti quest'anno all'ambasciatore e poeta albanese Ilirian Zhupa e alla poetessa ed editor giapponese Mariko Sumikura, confermando la vocazione internazionale di una manifestazione che, da quasi sessant'anni, continua a fare della cultura uno spazio di dialogo, partecipazione e crescita collettiva.