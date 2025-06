Un nuovo hub digitale per scoprire la Sibaritide tra itinerari, storie locali e inclusività, spesso ignorati dalle guide tradizionali. L'obiettivo dell’iniziativa promossa da Paola Guaragna, Antonio Basile e Cesar Manuel Cirolia è raccontare e far vivere il territorio

Da poche ore la Sibaritide, un'area della Calabria ricca di storia, cultura e natura ma spesso trascurata dai circuiti turistici tradizionali, ha una nuova voce: Visit Sibaritide. La piattaforma online, ideata da tre professionisti con profonde radici nel territorio, si propone come un innovativo hub digitale per unire comunità, promuovere il turismo consapevole e valorizzare un patrimonio ancora in parte raccontato.

Il progetto Visit Sibaritide nasce dall'iniziativa di Paola Guaragna, Antonio Basile e Cesar Manuel Cirolia. Tutti e tre vantano una solida formazione accademica in comunicazione e marketing, unita a un'esperienza professionale consolidata e, soprattutto, a un forte legame affettivo e identitario con la loro terra d'origine. La loro visione condivisa è chiara: «Le informazioni turistiche sulla Sibaritide sono sparse, frammentate tra portali, guide obsolete e segnalazioni locali – il pensiero dei creatori affidati ad Antonio Basile – , Visit Sibaritide nasce per raccogliere tutto in un’unica piattaforma, semplificare l’orientamento e offrire un’esperienza sincera, costruita insieme a chi vive qui.»

L'obiettivo ambizioso è quello di raccontare la Sibaritide non solo come un luogo da visitare, ma come un'area viva, autentica e da "vivere" pienamente, lontano dai ritmi frenetici del turismo di massa. La piattaforma punta a configurarsi dunque come un ponte tra innovazione digitale e valorizzazione delle radici storiche e culturali.

Visit Sibaritide è stato pensato per un pubblico ampio e diversificato. Si rivolge ai turisti e viaggiatori desiderosi di esplorare itinerari culturali, scoprire borghi suggestivi, visitare musei e assaporare i ritmi "slow" del territorio, trovando tutte le informazioni necessarie in un unico spazio organizzato.

Un elemento distintivo di Visit Sibaritide è l'attenzione all'inclusività e all'accessibilità. La piattaforma è stata sviluppata tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità sensoriali, attraverso accorgimenti tecnici e linguistici che ne facilitano la fruizione dei contenuti. «Non offriamo pacchetti o promozioni turistiche tradizionali – sottolineano i fondatori - proponiamo un modo nuovo di stare su questo territorio, valorizzandone l’autenticità e attivando relazioni reali. Per noi, la Sibaritide diventa realmente un progetto collettivo.»

La piattaforma offre una vasta gamma di contenuti pensati per arricchire l'esperienza dell'utente:

Itinerari diversificati: Dalle tracce archeologiche alla bellezza della natura, dalla ricchezza culturale alle espressioni dell'artigianato locale.

Guide pratiche: Informazioni dettagliate su musei, eventi in programma e luoghi insoliti da scoprire.

Sezioni dedicate alle storie: Racconti autentici direttamente dalla voce di chi vive il territorio quotidianamente.

Spazio per i soci: Un'area riservata per coloro che desiderano contribuire e partecipare attivamente al progetto.

Visit Sibaritide, consultabile all'indirizzo www.visitsibaritide.it, può essere navigato da qualsiasi dispositivo invitando tutti a scoprire e a vivere un angolo di Calabria che merita di essere pienamente valorizzato.