La fragranza di un impasto appena sfornato, il profumo del pomodoro che incontra il basilico fresco, la mozzarella che fila al primo morso. C'è un pezzo d'Italia che si racconta anche così, attraverso una pizza capace di trasformare ingredienti semplici in un'esperienza memorabile. E in questo viaggio tra gusto, ricerca e tradizione, la Calabria continua a conquistare spazio, dimostrando di essere ormai una delle regioni più interessanti del panorama nazionale.

La nuova classifica di 50 Top Pizza Italia 2026, considerata tra le guide più autorevoli del settore, certifica infatti la crescita della regione, che porta quattro pizzerie nella Top 100 italiana, una presenza nella Top 10 assoluta e numerose realtà inserite tra le "Pizzerie Eccellenti", riservate ai locali che, pur restando fuori dalla graduatoria principale, rappresentano il meglio della pizza italiana.

BOB Alchimia a Spicchi nella Top 10 e premiata anche per i dessert

A guidare il movimento calabrese è ancora una volta BOB Alchimia a Spicchi di Montepaone Lido, che conquista il decimo posto assoluto nella classifica nazionale, confermandosi tra le migliori pizzerie d'Italia e unica rappresentante della regione nella Top 10. Un risultato che assume ancora più valore considerando il livello della competizione, dominata da nomi che hanno fatto la storia della pizza contemporanea. Per BOB arriva anche un prestigioso riconoscimento speciale: la Migliore Carta dei Dessert 2026 – Latteria San Salvatore Award, premio che valorizza la capacità di completare l'esperienza gastronomica con una proposta dolce all'altezza della cucina.

Le altre calabresi nella Top 100

La presenza calabrese nella Top 100 non si ferma qui. Al 69° posto si piazza Pizzarè di Rizziconi, protagonista ormai consolidata della ristorazione reggina, seguita da Vadolì di Acri, che conquista l'80ª posizione, e da Edrì di Rende, che chiude la rappresentanza regionale al 90° posto. Quattro realtà distribuite tra tre province diverse che raccontano una crescita diffusa e non più limitata a singole eccellenze.

La rete delle Pizzerie Eccellenti

Accanto alla classifica principale, la guida dedica spazio anche alle Pizzerie Eccellenti, riconoscendo quei locali che si distinguono per qualità degli impasti, ricerca sulle materie prime, tecnica e continuità del lavoro. Ed è qui che la Calabria conferma ulteriormente il proprio valore, piazzando numerose insegne distribuite lungo tutto il territorio regionale.

Da Catanzaro a Tropea, passando per Vibo Valentia, Crotone, Gioiosa Ionica, Polistena, Campo Calabro, Corigliano-Rossano, Scalea, Praia a Mare, Cetraro, Fuscaldo e Santa Maria del Cedro, emerge una rete di pizzaioli che negli ultimi anni ha investito su lievitazioni lunghe, farine selezionate, prodotti locali e innovazione, senza perdere il legame con la tradizione.

Una crescita che guarda al futuro

La fotografia scattata da 50 Top Pizza Italia 2026 racconta così una Calabria che non è più soltanto terra di grandi prodotti agroalimentari, ma anche laboratorio di una nuova cultura della pizza. Un settore capace di attrarre turismo gastronomico, valorizzare le produzzioni locali e competere, senza complessi, con le regioni che storicamente rappresentano il punto di riferimento della pizza italiana.

Se il primo posto nazionale va a Confine di Milano, davanti a giganti come I Masanielli di Francesco Martucci e Seu Pizza Illuminati, la Calabria può guardare con soddisfazione a un risultato che certifica un percorso di crescita costante. Perché oggi, tra un impasto perfettamente maturato, un cornicione leggero e ingredienti che raccontano il territorio, anche la Calabria ha conquistato un posto stabile nell'élite della pizza italiana.