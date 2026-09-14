L’emergenza demografica svuota le aule e mette sotto pressione il sistema scolastico regionale. La Cisl Scuola segnala anche 55 cattedre di potenziamento in meno, mentre aumentano di 895 gli studenti con disabilità. A rischio autonomie e plessi con pochi iscritti

Brusco calo degli studenti nelle scuole calabresi, con conseguenze evidenti sulle attività didattiche e sull'andamento dei plessi sul territorio. È così che si presenta il nuovo anno scolastico in Calabria, il cui avvio ufficiale è in programma domani. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico regionale, le scuole calabresi perdono 4.606 studenti.

A incidere sull'andamento delle iscrizioni è soprattutto l'emergenza demografica, come denuncia anche la Cisl Scuola. Il sindacato prevede anche una riduzione di 55 cattedre di potenziamento, nonostante il 'sistema scuola' della Calabria registri un incremento di 895 studenti con disabilità.

A poche ore dall'avvio del nuovo anno scolastico 2026/2027, dunque, si conferma l'allarme per una offerta formativa che rischia di risentire di questi dati e potrebbe provocare ulteriori scossoni anche nella gestione dei piani di dimensionamento scolastico da approvare, come sempre, entro la fine dell'anno. Molti, infatti, i centri che rischiano di perdere l'autonomia scolastica e potrebbero vedere chiusi plessi con un numero sempre più ridotto di studenti.