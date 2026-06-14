Il nuovo Consiglio Generale di Assocamerestero per il triennio 2026-2029 segna un passaggio importante per l’intera rete della diplomazia economica italiana nel mondo. Oggi la conferma alla presidenza di Mario Pozza e l’elezione di Fabio Morvilli alla vicepresidenza delineano una governance nel segno della continuità, ma anche del rafforzamento strategico delle relazioni internazionali delle imprese italiane.

In questo quadro, spicca con particolare rilievo l’ingresso nel Consiglio Generale di Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza, figura ormai riconosciuta a livello nazionale per la capacità di innovazione gestionale e per la visione moderna del ruolo delle Camere di commercio come motore di sviluppo economico e apertura internazionale.

Un riconoscimento al lavoro di un’intera stagione di innovazione

L’elezione di Klaus Algieri nel Consiglio Generale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero non è un fatto isolato, ma il naturale approdo di un percorso costruito nel tempo. Sotto la sua guida, la Camera di Commercio di Cosenza è stata spesso indicata come una delle più dinamiche d’Italia, capace di anticipare processi di riforma e di sperimentare nuovi modelli di servizio alle imprese.

Algieri ha puntato con decisione sulla modernizzazione degli strumenti camerali, sull’internazionalizzazione delle imprese del territorio e su una rete di relazioni istituzionali e imprenditoriali che ha reso la struttura cosentina un punto di riferimento non solo regionale, ma nazionale. Un approccio che ha coniugato efficienza amministrativa, apertura ai mercati esteri e valorizzazione delle eccellenze produttive locali.

Una rete globale per il Made in Italy

Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) rappresentano oggi una rete capillare che svolge un ruolo cruciale nella promozione del Made in Italy e nel sostegno alle imprese italiane nei mercati internazionali. Nate come aggregazione delle comunità d’affari italiane nel mondo, si sono evolute fino a diventare veri e propri hub economici, composti in larga parte da imprese locali che vedono nell’Italia un partner strategico.

In questo sistema, il Consiglio Generale di Assocamerestero svolge una funzione di coordinamento fondamentale, orientando strategie, progetti e attività di promozione economica su scala globale. Il nuovo assetto, confermato per il triennio 2026-2029, punta a rafforzare ulteriormente questa rete in una fase storica segnata da forti trasformazioni nei mercati internazionali e da nuove sfide competitive.

Algieri e il modello Cosenza: un caso nazionale

Il ruolo affidato ad Algieri assume anche un valore simbolico: quello di un dirigente proveniente da una realtà territoriale del Mezzogiorno che riesce a imporsi nel contesto nazionale e internazionale grazie a risultati concreti e riconosciuti.

La Camera di Commercio di Cosenza, sotto la sua presidenza, è stata spesso citata come esempio di innovazione organizzativa, di capacità progettuale e di attenzione ai processi di digitalizzazione e semplificazione amministrativa. Un modello che ha contribuito a rafforzare la competitività delle imprese locali e a favorire percorsi di internazionalizzazione in settori chiave dell’economia calabrese.

Una sfida che guarda al futuro

L’ingresso nel Consiglio Generale di Assocamerestero rappresenta dunque non solo un riconoscimento personale, ma anche un’opportunità strategica per portare l’esperienza maturata a Cosenza in una dimensione globale. In un contesto economico sempre più interconnesso, il ruolo delle Camere di Commercio diventa decisivo per accompagnare le imprese italiane nei processi di apertura ai mercati esteri, innovazione e attrazione degli investimenti.

In questa prospettiva, la presenza di figure come Klaus Algieri contribuisce a rafforzare il legame tra territori e sistema Paese, tra economie locali e scenari internazionali. Un equilibrio sempre più necessario per sostenere la competitività dell’Italia nel mondo.

Il nuovo triennio di Assocamerestero si apre dunque all’insegna della continuità, ma anche di una rinnovata ambizione: fare delle Camere di Commercio Italiane all’Estero uno strumento ancora più incisivo di promozione economica globale. E in questo percorso, l’esperienza e la visione maturate da Algieri rappresentano un tassello significativo di una strategia che guarda lontano.