Camminare su una fettuccia larga solo 2 centimetri e lunga 185 metri è un’impresa straordinaria, e proprio questa sfida è stata affrontata e vinta qualche giorno fa a Mendicino, nel Cosentino. Grazie all’iniziativa di Slackline Calabria, un gruppo composto da giovani calabresi, e non solo, uniti dalla passione per la slackline, una disciplina che consiste nel camminare su una fettuccia elastica ancorata tra due punti.

L’evento di Mendicino rappresenta un traguardo per il gruppo: riuscire a montare e percorrere una slackline di 186 metri, stabilendo così un nuovo record calabrese.

La cornice di Mendicino, con il suo panorama e il fascino del territorio, ha reso questo evento un’esperienza unica per gli atleti e per il pubblico che ha assistito alla traversata. Slackline Calabria è attivo su Instagram per chi volesse unirsi o semplicemente scoprire di più su questa disciplina in continua crescita.