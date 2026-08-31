Il progetto, già finanziato con l'importo di 4 milioni di euro (emendamento a firma dell'allora deputato reggino Francesco Cannizzaro), è stato presentato lo scorso anno alla presenza della ministra Anna Maria Bernini. Lo scorso luglio stipulato l’atto definitivo tra l’ateneo e i padri Monfortani per l’acquisto del complesso immobiliare dove dovrà sorgere

« Subito dopo l'estate contiamo di avviare le procedura di gara per l'affidamento dei lavori. Abbiamo già acquisito la struttura che era dei padri Monfortani e, anche se ancora non ci sono operai dentro, noi lo consideriamo un cantiere già aperto ».

Il rettore dell'università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti non indugia e annovera il Campus universitario, il primo della Mediterranea, tra principali le attività strategiche che stanno impegnando l'ateneo nella sua politica di radicamento sul territorio e miglioramento degli standard dei servizi offerti agli studenti. Un'attività che rispecchia anche la crescita registrata con 1880 matricole e un + 35%, rispetto a due anni fa , e riconosciuta dal Censis che, nella recente classifica complessiva 2025-2026 degli Atenei statali fino a 10 mila iscritti, ha riconosciuto alla Mediterranea un balzo in avanti di tre posizioni rispetto allo scorso anno. Gli indicatori decisivi sono stati quelli relativi a strutture, borse di studio, occupabilità e servizi di internazionalizzazione.

Risultati lusinghieri e già migliorati dalle importanti novità di queste ultime settimane. Lo scorso luglio inaugurata la nuova viabilità , a beneficio anche dei residenti nella zona, con il prolungamento di via Rodolfo Zehender che dal viale della Libertà conduce direttamente ai plessi del lato nord della Mediterranea, ossia Ingegneria e Agraria , e con 180 nuovi posti auto. Presentato, altresì, il masterplan della Mediterranea, il documento di pianificazione strategica dell'ateneo : tra le direttrici principali, la valorizzazione dell'area che costeggia via Rodolfo Zehender, dove insistono le residenze incompiute ex Ardis che presto saranno demolite per fare spazio al parco delle Scienze Motorie , e il completamento della viabilità e dell'accessibilità carrabile e pedonale in tutti i plessi universitari. Sono per altro in fase di realizzazione anche i nuovi laboratori per il plesso di Agraria.

Adesso è atteso l'impulso decisivo verso la realizzazione del Campus . Il progetto, redatto da un pool di professori della stessa Mediterranea, in particolare dal professor Villari, docente di Architettura del Paesaggio del nostro dipartimento di Architettura , è stato presentato lo scorso anno alla presenza della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Un'opera strategica e imponente del valore di 4 milioni di euro, finanziati con l'emendamento a firma del deputato reggino Francesco Cannizzaro, approvato a fine 2024 in sede di legge di Bilancio 2025 .

Edifici accademici, residenze studentesche (con un incremento di 75 posti letto da aggiungere agli attuali 152 di via Manfroce e via Roma), spazi ricreativi, impianti sportivi, biblioteche, mense, laboratori, aree verdi, moderni sistemi di accessibilità e mobilità per le persone con disabilità.