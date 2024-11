Un cane caduto in un dirupo è stato salvato dai vigili del fuoco di Catanzaro. È accaduto stamani in contrada Termini nel comune di Pentone, nella Presila catanzarese.

Il cane da caccia, taglia media, era scivolato in un dirupo di circa 80 metri in una zona impervia. I vigili del fuoco con unità Speleo Alpino Fluviali si sono calati nel dirupo fino a raggiungere il povero animale. Lo stesso, dopo esser stato rassicurato e, constatate le buone condizioni di salute, è stato recuperato e portato in zona sicura per essere riconsegnato al legittimo proprietario. L'intervento, considerata la zona impervia e scoscesa ha impegnato i soccorritori per circa 4 ore.