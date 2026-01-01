Capodanno Rai a Catanzaro criticato sui social e dagli addetti ai lavori ma vincente negli ascolti.

Si chiude l’anno anche sul fronte degli ascolti televisivi. Nella serata di mercoledì 31 dicembre 2025, Rai e Mediaset hanno proposto i tradizionali appuntamenti di Capodanno per accompagnare il pubblico verso l’arrivo del 2026. Su Rai 1 Marco Liorni è stato al timone de L’anno che verrà, mentre Canale 5 ha puntato su Capodanno in musica, condotto da Federica Panicucci insieme a Fabio Rovazzi. Ecco come si è distribuita l’attenzione dei telespettatori secondo i dati Auditel.

In prima serata la sfida è stata vinta dalla Rai. L’anno che verrà, trasmesso in diretta dal lungomare di Catanzaro, ha totalizzato 5 milioni e 204mila spettatori, conquistando il 35,5% di share. Più distaccata la proposta di Canale 5: Capodanno in musica, in onda da piazza Libertà a Bari, ha raccolto 3 milioni e 601mila telespettatori, pari al 28,2% di share.

Entrambi gli show non sono stati esenti da critiche, soprattutto sui social, dove commenti e polemiche hanno accompagnato la lunga notte televisiva. Rispetto allo scorso anno, il programma di Rai 1 registra un lieve calo (dal 36,8% al 35,5%), mentre la proposta Mediaset migliora sensibilmente il proprio risultato, salendo dal 25,3% al 28,2% di share.