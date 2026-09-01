L’ufficiale 41enne, originario di Caivano, ha iniziato la sua carriera militare nel 2000. Ha maturato una variegata esperienza, alternando incarichi operativi principalmente nel Sud Italia, addestrativi e di Stato Maggiore

Ieri mattina il Tenente Colonnello Carmine Gebiola ha assunto il Comando del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme. L’ufficiale 41enne, originario di Caivano, ha iniziato la sua carriera militare nel 2000, con l'ingresso alla Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli. Successivamente ha frequentato i corsi regolari dell'Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma.

Laureatosi in Giurisprudenza e in Scienza della Sicurezza Interna ed Esterna, nel corso della sua carriera ha maturato una variegata esperienza, alternando incarichi operativi principalmente nel Sud Italia, addestrativi e di Stato Maggiore.

Ha mosso i primi passi come Comandante di Plotone alla Scuola Marescialli di Firenze, per poi assumere la guida del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Roma Trastevere.

In seguito ha retto le Compagnie di Marsala e di Palermo Piazza Verdi, intervallando le esperienze sul campo con un biennio al comando della Compagnia Allievi Ufficiali presso il Battaglione Carabinieri dell'Accademia Militare di Modena.

Dal 2021 ha ricoperto incarichi di Stato Maggiore a Roma dapprima al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, presso gli Uffici Appuntati e Carabinieri e Impiego Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, dove si è occupato di impiego del personale e contenzioso.

Dopo aver conseguito il titolo “Istituto Superiore Stato Maggiore Interforze” presso il Centro Alti Studi Difesa di Roma e il Master di secondo livello in “Studi Internazionali Strategico-Militari” presso l’Università degli Studi di Torino, nel 2024 è stato impiegato presso lo Stato Maggiore della Difesa. Nell’ultimo biennio è stato effettivo all’Ufficio Generale Pianificazione, Programmazione e Bilancio, articolazione in cui curava la pianificazione e programmazione finanziaria delle risorse assegnate per i programmi di investimento dell’Arma dei Carabinieri.

Al Tenente Colonnello Carmine Gebiola un cordiale benvenuto nella squadra del Comando Provinciale di Catanzaro e l’augurio di un sereno e proficuo lavoro.