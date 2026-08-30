L’ondata di calore è ormai agli sgoccioli. Dopo un venerdì e un sabato rovente, ci aspetta un’ultima giornata molto calda su tutta la Calabria, con una domenica da bollino rosso praticamente ovunque. Sono previste infatti temperature fino ai 38-40°C lungo le coste specie Joniche accompagnate da tassi di umidità localmente elevati che causano un disagio corporeo sostanziale. Picchi fino ai 40-42°C sono attesi invece nelle aree più interne dove qui però il caldo sarà torrido e con tassi di umidità quindi generalmente bassi.

Dalla giornata di lunedì finalmente si cambia: l’aria rovente presente attualmente tenderà a scivolare verso Sud causando un generale e graduale calo delle temperature con il termometro che raggiungerà valori più accettabili. Attenzione, non parliamo di rinfrescata ma di un semplice calo rispetto a questi giorni roventi che stanno caratterizzando l’intero territorio.

Livelli di allerta e disagio climatico

ZonaAllertaTemp. MaxPercepite
Cosentino TirrenicoRosso 32°C – 34°C42°C – 44°C
Cosentino JonicoRosso 38°C – 40°C42°C – 44°C
CrotoneseRosso 36°C – 38°C42°C – 44°C
Catanzarese JonicoRosso 36°C – 38°C42°C – 44°C
Catanzarese TirrenicoRosso 36°C – 38°C42°C – 44°C
ViboneseRosso 34°C – 36°C42°C – 44°C
Reggino JonicoRosso 38°C – 40°C42°C – 44°C
Reggino TirrenicoRosso 32°C – 34°C44°C – 46°C
Aree interne e pianeRosso 38°C – 40°C (centro-meridionali) 40°C – 42°C (settentrionali)38°C – 40°C (centro-meridionali) 40°C – 42°C (settentrionali)
Aree montuoseArancione 29°C – 31°C29°C – 31°C

Disposizioni e raccomandazioni

  • Tutela dei Lavoratori: Nelle aree identificate con bollino Rosso e Arancione, si richiama l'applicazione dell'Ordinanza Regionale che vieta il lavoro nei settori agricolo ed edile all'aperto dalle ore 12:30 alle ore 16:00
  • Orari a rischio: Evita di uscire o fare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata (dalle 11:00 alle 18:00).
  • Abbigliamento: Indossa abiti leggeri, ampi, di colore chiaro e in fibre naturali (cotone, lino). Proteggi la testa con un cappello e indossa occhiali da sole.
  • Protezione solare: Applica sempre una crema solare ad alta protezione per prevenire scottature.