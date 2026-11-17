«Ogni anno si ripete la stessa storia. Arrivano Natale, Pasqua o le vacanze estive e migliaia di calabresi che vivono lontano dalla propria terra si ritrovano a fare i conti con prezzi dei biglietti aerei spesso proibitivi. Parliamo di studenti, lavoratori, giovani che hanno lasciato la Calabria per costruirsi un futuro altrove e che vorrebbero semplicemente tornare a casa, riabbracciare i propri cari, trascorrere qualche giorno con la famiglia. Possibile che tutto questo debba costare così tanto?». È quanto dichiara Filomena Greco, consigliera regionale di Casa Riformista – Italia Viva, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale sul caro voli e sulle ingenti risorse pubbliche destinate al sistema aeroportuale calabrese.

«Il presidente Occhiuto continua ad annunciare nuove rotte e voli a prezzi convenienti, e certamente ogni collegamento in più è una buona notizia — osserva Greco —. Ma la realtà con cui si confrontano tanti calabresi è ben diversa. Secondo una recente rilevazione del Codacons, per tornare a Natale da Milano a Reggio Calabria un biglietto di andata e ritorno parte da 427 euro. E se a viaggiare è una famiglia, magari con due figli, la spesa può diventare insostenibile. Non possiamo continuare a celebrare il numero dei voli senza preoccuparci di quanto costa prenderli».

Greco richiama quindi l’attenzione sulle risorse che la Regione destina al sistema aeroportuale e sugli incentivi riconosciuti alle compagnie aeree. «Parliamo di decine di milioni di euro di denaro pubblico — sottolinea la consigliera —. E c’è un dato che merita attenzione: secondo la stessa Sacal, gli incentivi riconosciuti alle compagnie per ogni passeggero in partenza dagli aeroporti calabresi sarebbero sensibilmente superiori alla media degli altri aeroporti italiani. È quindi giusto chiedere quali garanzie siano state ottenute in cambio, anche sui prezzi dei biglietti, e se le compagnie ricevano compensi per i posti che rimangono vuoti. Anche perché, nonostante questi incentivi, negli ultimi mesi abbiamo assistito alla cancellazione di alcune rotte e alla riduzione di diversi collegamenti. Non basta annunciare nuovi voli, bisogna assicurarsi che rimangano nel tempo».

«Quando si festeggia l’aumento dei passeggeri negli aeroporti calabresi, poi, ricordiamoci che non sono tutti turisti — prosegue Greco —. Ci sono anche tanti calabresi che tornano a casa, studenti, lavoratori e persone costrette ad affrontare i cosiddetti viaggi della speranza per raggiungere altre regioni dove potersi curare. Non possiamo confondere il numero dei passeggeri con quello dei turisti. Dobbiamo capire quanti visitatori arrivano davvero e quali benefici questi investimenti portano all’economia calabrese».

«Parliamo tanto di contrastare lo spopolamento e di riportare vita nei nostri borghi, anche attraverso incentivi per recuperare e ristrutturare le case — aggiunge la consigliera —. Ma se vogliamo davvero che le persone scelgano di vivere in Calabria, dobbiamo anche metterle nelle condizioni di farlo. Penso ai calabresi che vorrebbero tornare, ma anche a chi potrebbe trasferirsi qui, magari lavorando da remoto, e ha bisogno di raggiungere periodicamente la sede della propria azienda. Servono voli accessibili durante tutto l’anno e collegamenti efficienti da e per gli aeroporti, che oggi rappresentano un’ulteriore difficoltà. Non basta rendere più belli e abitabili i nostri borghi, bisogna anche renderli raggiungibili».

«Con la mia interrogazione chiedo alla Giunta di chiarire come siano state utilizzate le risorse pubbliche, quali condizioni siano state poste alle compagnie aeree e cosa intenda fare per affrontare un problema che si ripresenta puntualmente ogni anno. Perché non basta chiedere ai calabresi di mantenere vivo il legame con la propria terra: bisogna dare loro la possibilità concreta di tornarci, in ogni periodo dell’anno», conclude Greco.