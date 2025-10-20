Il sindaco Iacobini le ha augurato buon lavoro: «Saprà fare bene con determinazione e sensibilità». Ringraziamenti al maggiore Ornelli per il servizio reso e cordoglio per i militari caduti nel Veronese

Un formale e caloroso benvenuto istituzionale è stato riservato venerdì mattina al nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cassano all’Ionio, il Capitano Chiara Baione, che si appresta ad assumere ufficialmente l'incarico. Il Sindaco Gianpaolo Iacobini ha ricevuto la Capitano Baione presso la Casa Comunale, accompagnato dal Comandante della Polizia Locale, Fioravante Veneziano. Il primo cittadino, a nome dell'intera comunità cassanese, ha espresso un sentito saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro al nuovo Comandante, sottolineando: «Nella certezza che saprà fare bene, con determinazione e sensibilità, l'Amministrazione è pronta a garantire la piena collaborazione a tutte le esigenze operative dell'Arma».

L'incontro è stato anche l'occasione per ringraziare il Maggiore Michele Ornelli che ha guidato precedentemente la Compagnia, presente insieme al comandante di Stazione Maresciallo Giuseppe Schena. Il Sindaco Iacobini ha voluto tributare un ringraziamento speciale al Maggiore Ornelli «per il lavoro egregiamente svolto negli ultimi 4 anni sul fronte della tutela della legalità e della sicurezza» del territorio. Infine, il Sindaco ha manifestato sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza a tutta l’Arma dei Carabinieri per la tragica morte dei tre militari della Benemerita, caduti in servizio nei giorni scorsi nel veronese, ribadendo la solidarietà dell’amministrazione e della cittadinanza all’Arma in questo momento di dolore. La visita ha suggellato l'impegno congiunto delle istituzioni locali e delle Forze dell'Ordine a operare in sinergia per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica sul territorio.